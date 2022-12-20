Tufanbeyli'de velilere "Aile Okulu Projesi" eğitimi

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ADANA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Aile Okulu Projesi" kapsamında Tufanbeyli ilçesinde veliler eğitim alıyor.

Atatürk Yatalı Bölge Ortaokulu'nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen aile okulu eğitimlerine 25 veli katıldı.

Eğitimde velilere, aile içi iletişim, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konularında bilgilendirme yapılıyor.

Kurs öğretmeni Nur Koşar, toplumun temeli olan aileyi güçlendirmek için başlatılan proje kapsamında eğitimlerinin diğer okullarda da yapılacağını söyledi.



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