Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

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ADANA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Aşırı yağan kar yağışı nedeniyle Tufanbeyli genelinde okullar 21 Aralık Çarşamba günü bir gün tatil edilmiştir." denildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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