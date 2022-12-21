Adana'nın Feke ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

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ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi dışındaki yerlerde ve taşımalı eğitime 21 Aralık Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.

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