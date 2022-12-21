Adana'da 2 kardeşin öldüğü silahlı kavganın "hızlı araç kullanma" nedeniyle çıktığı iddiası

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde iki kardeşin hayatını kaybettiği silahlı kavganın sokakta hızlı araç kullanma nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Türkeli Mahallesi'nde 14 Aralık'ta Vahit (37) ve kardeşi Emrah Kara'nın (28) yaşamını yitirdiği, Müslüm ve kardeşi Ferdi B'nin tutuklandığı, Ali Can A. ve Ali A'nın da adli kontrolle salıverildiği silahlı kavgayla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Zanlılardan Ali Can A'nın sokakta aracını hızlı kullandığı gerekçesiyle maktul Emrah Kara tarafından uyarıldığı, bu nedenle ikili arasında kavga çıktığı öne sürüldü.

Ali Can A'nın kavgadan sonra Emrah Kara hakkında şikayetçi olduğu, bunun üzerine Emrah'ın ağabeyi Vahit Kara ile şikayetini çekmesi için kendisine baskı kurduğu iddia edildi.

Olay günü de Kara kardeşlerin araçlarıyla Ali Can A. ile yakınlarının içinde olduğu otomobili takip edip yolu kesmesi üzerine taraflar arasında silahlı kavga yaşandığı ileri sürüldü.

- Olay

Türkeli Mahallesi'nde 14 Aralık'ta çıkan silahlı kavgada tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan Vahit ve Emrah Kara, kaldırıldıkları Kozan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Aynı kavgada yaralanan Müslüm B. ise İmamoğlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı. Taburcu edilen Müslüm B. ile kardeşi Ferdi B. ve akrabaları Ali Can A. ile Ali A. da polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Müslüm ve Ferdi B. nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, Ali Can A. ve Ali A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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