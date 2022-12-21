Adana'da düşürülen cüzdandaki parayı yoldan geçen kişinin alması kamerada

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişinin, fırının önünde düşürülen cüzdandaki parayı alıp uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Arslanpaşa Mahallesi'ndeki bir fırına ekmek almaya giden tarım işçisi kadın, cüzdanını düşürdü.

Bir süre sonra fırına gelen bir kişi, yerdeki cüzdanı fark etti.

İçindeki paraları alan kişi, daha sonra cüzdanı yere atıp bölgeden uzaklaştı.

Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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