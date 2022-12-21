Kozan'da "Piknik Sepeti" adlı oyun sahnelendi

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde "Piknik Sepeti" adlı oyun sahnelendi.

Ahmet Çevik Tiyatro Topluluğu tarafından Kozanspor yararına sahnelenen oyun, Kozan Belediye Sineması'nda izleyicilerle buluştu.

Belediye Başkan Kazım Özgan, Kozanspor Başkanı Volkan Bayrakçı da 7 kişinin rol aldığı komedi oyununu izledi.



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