Adana'da tarım işçileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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ADANA (AA) - Adana'da tarım işçileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karataş ilçesine bağlı Yenimurat Mahallesi'nde topraksız tarımla marul üretilen serada hasat yapan işçiler, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki kareleri oyladı.

İşçilerden 39 yaşındaki Sibel Şahinkaya, haber kategorisinde Kahraman Bekçili'nin "Kömür karası gözyaşları", spor kategorisinde Aytaç Ünal'ın "Merve'nin servisi", çevre-yaşam kategorisinde de Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini" fotoğrafını seçti.

Şahinkaya, "Kömür karası gözyaşları" fotoğrafındaki işçilerin durumuna üzüldüğü için tercihini o yönde kullandığını söyledi.

Haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Mazlumun ahı" fotoğrafını seçen işçilerden 42 yaşındaki Yeter Murat da sporda Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü", çevre-yaşam kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" fotoğrafını oyladı.

Murat da engelli olmasına rağmen başarıya ulaştığı için "Yüzücü" fotoğrafını seçtiğini kaydetti.

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