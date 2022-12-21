Adana Şehir Hastanesi'nde hastalara elektrikli araç hizmeti

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ADANA (AA) - Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşlı ve ihtiyacı olan hastalar, gidecekleri birimlere elektrikli araçlarla götürülüyor.



Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, 309 kişilik Hasta Yönlendirme Refakat Taşıma (HYRT) ekibi, bina içerisinde kullanım amacına göre farklı tasarımlara sahip elektrikli araçlarla taşıma hizmet sunuyor.

Kesintisiz hizmet sunan HYRT ekibi, özellikle hareket etmekte zorlanan hastalara hastaneden ayrılana kadar refakat ve taşıma hizmeti veriyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, HYRT ekibinin sunduğu hizmetle ihtiyacı olan hastaların hastanedeki işlemlerini daha kolay ve daha hızlı şekilde tamamlandığını kaydetti.



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