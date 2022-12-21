Adana'da çaldığı motosikleti sattığı iddia edilen zanlı yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde motosikleti çaldıktan sonra sattığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Kocatepe Mahallesi'nde, bir kişinin park halindeki motosikletinin çalındığını bildirmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Çalınan motosikletin Mersin'in Tarsus ilçesinde satıldığını tespit eden ekipler, kimlik bilgilerini belirledikleri şüpheliyi ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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