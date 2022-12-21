Adana'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'nın İmamoğlu ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıhasanlı Mahallesi'nde devriye görevindeyken izinsiz kazı yapıldığını fark etti.

Kaçak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakalayan ekipler, zanlıların kullandığı kazma ve küreğe el koydu.​​​​​​​



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