Adanaspor'da teknik direktörlüğe Kemal Kılıç getirildi

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ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni teknik direktörü Kemal Kılıç oldu.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevine getirilen Kemal Kılıç'ın yardımcılıklarını Sercan Özçelik, Özcan Turan, Emrah Akcan ve Polat Canpolat'ın yapacağı belirtildi.

Kılıç, daha önce farklı tarihlerde 3 kez Adanaspor'da teknik direktör olarak görev yapmıştı. Teknik direktör Önder Karaveli ile 11 Kasım'da yollarını ayıran Akdeniz ekibinde, bu görevi teknik sorumlu Eyüp Arın yürütüyordu.





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