Adana'da iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren 2 zanlı yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da, evlerinde ve kiraladıkları villada iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesinde ikamet eden 2 kişinin evinde ve Sarıçam ilçesinde kiraladıkları villada uyuşturucu yetiştirdiğini belirledi.

İki adresteki aramalarda, iklimlendirme düzeneği kullanılarak yetiştirilen saksılara ekili 32 kök Hint keneviri ile 100 gram esrar, hassas terazi, havalı tüfek ve 10 tabanca fişeği ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

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