Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

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ADANA (AA) - Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Çalışmalarını tamamlayan Akdeniz ekibi, maç saatini beklemeye başladı.

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