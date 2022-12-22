Adana'da bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 2 sanığa dava

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişiyi tabancayla öldürdükleri öne sürülen 2 sanığa, "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Geçen yıl 7 Ağustos'ta Kerim Hurlu'nun merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki evinin önünde aracından indiği sırada tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan A.G. ve B.B. hakkında Cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, sanıkların olaydan 15 gün önce merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ndeki bir apartman dairesini kiraladıkları ve 7 Ağustos 2021'de apartmandan beraber çıktıkları belirtildi.

İddianamede, sanıkların eylem öncesinde deşifre olmamak için apartman önüne çağırdıkları iki taksiye ayrı ayrı bindikleri ve gece maktul Kerim Hurlu'ya Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki evinin önünde aracından indiği sırada tabancayla ateş açtıkları anlatıldı.

Hurlu'nun, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 17 kurşunla ağır yaralandığı aktarılan iddianamede, Hurlu'nun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

A.G. ve B.B'nin fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri bildirilen iddianamede, sanıkların "tasarlayarak öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapsi ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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