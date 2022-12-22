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Adana'da öğretmenevi ve pansiyonlu okulların ekmeği meslek liselilerinden

AA

Adana'da öğretmenevi ve pansiyonlu okulların ekmeği meslek liselilerinden

ADANA (AA) - KORAY KILIÇ - Adana'da Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bünyesindeki fırında hem uygulamalı eğitim alıyor hem de öğretmenevi ve pansiyonlu okulların ekmeğini pişiriyor.

Okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ilde 100 meslek lisesine "fırın atölyesi" kazandırılmasına yönelik protokol kapsamında kurulan fırın atölyesinde haftanın 5 günü uygulamalı eğitime katılıyor.

Un, su ve mayayı karıştırarak elde ettikleri hamuru çeşitli makinelerden geçiren öğrenciler, usta öğreticilerden ekmek yapımının inceliklerini öğreniyor.

Öğrenciler, günlük ortalama 7 bin roll ekmek (küçük ekmek) üretmenin yanı sıra fırında çeşitli unlu mamulleri de yapıyor.

Atölyede çalışan 155 öğrenci hem mesleğin inceliklerini öğreniyor hem de satışı yapılan ekmek ve unlu mamullerle döner sermaye kapsamında gelir elde ediyor.

Okul müdürü Tuba Sungur, AA muhabirine, yaptıkları üretimle öğrencilere tecrübe kazandırdıklarını söyledi.

Üretimden paketlemeye atölyede her aşamada öğrencilerin aktif rol aldığını anlatan Sungur, "Fırında, okulumuza, anaokullarına yemeklerin yanında, öğretmenevi ve pansiyonlu okullara roll ekmek yapıyoruz. Fırıncılıkta ara eleman yetiştirme konusunda iddialıyız. Öğrencilerimiz burada kendilerini yetiştirme imkanı buluyor. Döner sermayeden elde ettiğimiz karları yine çocuklarımıza emekleri karşılığında veriyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin farklı ürünler yaparak deneyim kazandığını belirten Sungur, şöyle devam etti:

"Günlük 7 bin ekmek üretiyoruz. Yine okulumuzun kendi kantinini de döner sermaye kapsamında işleterek burada öğrencilerimizin yaptıkları simitleri, poğaçaları satışa sunuyoruz. Kendi öğretmenlerimize ekmek satışı yapıyoruz. Onun dışında sipariş usulü çalışıyoruz. Aldığımız siparişlere göre öğrencilerimiz unlu mamulleri üretiyorlar. Simit, açma, pizza, börek tarzı ürün yelpazemiz mevcut."

- "Öğrencilerimiz değişik ürünleri görüp yapma fırsatı buluyor"

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Ülkü Senem Kıran da oluşturulan tesisin öğrenciler için avantaj sağladığını dile getirdi.

Tesisin öğrencilere sektörde çalışabilecekleri farklı bir alanın kapısını açtığını aktaran Kıran, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz fırında nöbetleşe şekilde çalışıyorlar. Ustamız zaten unlu mamuller konusunda uzman. Sadece ekmek yapımında değil, kuru pasta, simit, poğaça gibi mayalı ürünlerin yapımında da bize destek oluyor. Öğrencilerimiz değişik ürünleri görüp yapma fırsatı buluyor. Bununla birlikte öğrenciler, belirlemiş olduğumuz dersler kapsamında, paketleme, ürün satışı ve nasıl bir işletme sistemi oluştuğunu öğreniyorlar. Fırında üretilen ekmeklerimiz yine bakanlığımıza bağlı yatılı bölge okulları ve kantinlerinde, öğretmenevi gibi devlet kurumlarının yemekhane kısımlarına gidiyor."

Okulun 11. sınıf öğrencisi Bedriye Akyüz de atölyede çalışarak hem işin inceliklerini öğrendiklerini hem de döner sermaye kapsamında gelir elde ettiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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