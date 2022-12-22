Özbekistan'dan akademisyenler, ÇÜMERLAB'ı ziyaret etti

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ADANA (AA) - Özbekistan Jeoloji Bilimleri Üniversitesinden akademisyenler, Çukurova Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı'na (ÇÜMERLAB) ziyarette bulundu.

Çukurova Üniversitesinin açıklamasına göre, jeolojik araştırma ve projelerde işbirliği kapsamında kente gelen Özbekistan Jeoloji Bilimleri Üniversitesi Rektör Danışmanı Samandarov Alisher Djumaniyazovich ve beraberindeki akademisyenler, ÇÜMERLAB'ı gezdi.

Heyet, çalışmalar hakkında ÇÜMERLAB Müdürü Prof. Dr. Ahmet Ekicibil'den bilgi aldı.

Merkezin teknik ekibinin eşlik ettiği heyet, laboratuvardaki teknolojik cihazları da inceledi.

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