Adana'da "Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" açıldı

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ADANA (AA) - Adana Valiliği himayesinde düzenlenen "Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" törenle açıldı.

Vali Süleyman Elban, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında, sektörün kentte önemli bir yerde olduğunu söyledi.

Fuarın sektör temsilcilerinin gayretleriyle düzenlendiğini aktaran Elban, tamamen dolan alanda 250 standın yer aldığını belirtti.

Elban, fuara umduklarının üzerinde bir ilgi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ülkemizin 71 ilinden katılım var. Orta Doğu ve Avrupa'dan olmak üzere 30'a yakın yurt dışı katılımcı var. Ayrıca hem yurt dışından hem de ülkemizden bu işin koleksiyonerleri de üstatları da buradalar. Dolayısıyla bu fuar hakikaten hak ettiği değeri ilk denemesinde bana göre yakaladı. Biz birincisini yapıyoruz, ama herhalde bugün itibarıyla bu fuar artık geleneksel hale geldi diyebiliriz. Muhtemelen profesyonel fuarcılık şirketlerinin de talep ve takvimine girer diye düşünüyorum."

Elban, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Adana'da yapılan her etkinliğin kentin tanınmasında önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram da fuarın bundan sonraki yıllarda da düzenlenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Elban ve katılımcılar kurdele keserek fuarı açtı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan için tespih

Fuarda, 12 yıldır tespih ustası 37 yaşındaki Mustafa Şimşek tarafından yapılan, Cumhurbaşkanlığı forsu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının yer aldığı imame kısmındaki gümüş haznede cevşen bulunan tespih de yer alıyor.

Şimşek, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tespih koleksiyoneri olduğunu bildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için koleksiyonuna eklemesi için yapımı 3 ay süren yeni bir tespih yaptığını anlatan Şimşek, "Kendisine takdim edeceğimiz tespih fuarda sergileniyor. 25 Aralık'ta fuar bittikten sonra tespihi göndermek istiyoruz." dedi.

- 33 bin dolarlık tespih

Fuara Batman'dan katılan tespih koleksiyoneri 35 yaşındaki Adnan Işık da Akgerdanlı Mehmet Efendi tarafından yapılan yaklaşık 150 yıllık olduğunu belirttiği sıkma kehribardan yapılmış tespihi sergiliyor.

Işık, "Şu anda satış için değil, görsel için burada. Talebi var. 33 bin dolar fiyat gördü, ama biz de ayrılamadığımız için satışını yapmadık. Sergilemek için getirdik. Satmaya kıyamıyoruz. Araba ile takas teklif edildi kabul etmedik." dedi.

Süs eşyalarının da yer aldığı fuar 25 Aralık'ta sona erecek.

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