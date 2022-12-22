Adana'da "Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da "Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" açıldı

AA

Adana'da "Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" açıldı

ADANA (AA) - Adana Valiliği himayesinde düzenlenen "Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" törenle açıldı.

Vali Süleyman Elban, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında, sektörün kentte önemli bir yerde olduğunu söyledi.

Fuarın sektör temsilcilerinin gayretleriyle düzenlendiğini aktaran Elban, tamamen dolan alanda 250 standın yer aldığını belirtti.

Elban, fuara umduklarının üzerinde bir ilgi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ülkemizin 71 ilinden katılım var. Orta Doğu ve Avrupa'dan olmak üzere 30'a yakın yurt dışı katılımcı var. Ayrıca hem yurt dışından hem de ülkemizden bu işin koleksiyonerleri de üstatları da buradalar. Dolayısıyla bu fuar hakikaten hak ettiği değeri ilk denemesinde bana göre yakaladı. Biz birincisini yapıyoruz, ama herhalde bugün itibarıyla bu fuar artık geleneksel hale geldi diyebiliriz. Muhtemelen profesyonel fuarcılık şirketlerinin de talep ve takvimine girer diye düşünüyorum."

Elban, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Adana'da yapılan her etkinliğin kentin tanınmasında önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram da fuarın bundan sonraki yıllarda da düzenlenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Elban ve katılımcılar kurdele keserek fuarı açtı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan için tespih

Fuarda, 12 yıldır tespih ustası 37 yaşındaki Mustafa Şimşek tarafından yapılan, Cumhurbaşkanlığı forsu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının yer aldığı imame kısmındaki gümüş haznede cevşen bulunan tespih de yer alıyor.

Şimşek, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tespih koleksiyoneri olduğunu bildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için koleksiyonuna eklemesi için yapımı 3 ay süren yeni bir tespih yaptığını anlatan Şimşek, "Kendisine takdim edeceğimiz tespih fuarda sergileniyor. 25 Aralık'ta fuar bittikten sonra tespihi göndermek istiyoruz." dedi.

- 33 bin dolarlık tespih

Fuara Batman'dan katılan tespih koleksiyoneri 35 yaşındaki Adnan Işık da Akgerdanlı Mehmet Efendi tarafından yapılan yaklaşık 150 yıllık olduğunu belirttiği sıkma kehribardan yapılmış tespihi sergiliyor.

Işık, "Şu anda satış için değil, görsel için burada. Talebi var. 33 bin dolar fiyat gördü, ama biz de ayrılamadığımız için satışını yapmadık. Sergilemek için getirdik. Satmaya kıyamıyoruz. Araba ile takas teklif edildi kabul etmedik." dedi.

Süs eşyalarının da yer aldığı fuar 25 Aralık'ta sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özbekistan'dan akademisyenler, ÇÜMERLAB'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Özbekistan'dan akademisyenler, ÇÜMERLAB'ı ziyaret ...
(Görüntülü)BİCİ BİCİ SATICILARININ İŞGAL ETTİĞİ MENDERES YARIMADASI&#039;NA ÇÖZÜM ÇAĞRISI
YEREL HABERLER (Görüntülü)BİCİ BİCİ SATICILARININ İŞGAL ETTİĞİ ...
Adana'da öğretmenevi ve pansiyonlu okulların ekmeği meslek liselilerinden
YEREL HABERLER Adana'da öğretmenevi ve pansiyonlu okulların ekmeği ...
(Görüntülü) ADANA&#039;DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 7 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADANA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 7 ...
Adana'da bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 2 sanığa dava
YEREL HABERLER Adana'da bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ...
Adana'daki Armutoluğu Yaylası beyaz örtüyle kaplandı
YEREL HABERLER Adana'daki Armutoluğu Yaylası beyaz örtüyle kaplandı
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçının ...
Adanaspor´da Kemal Kılıç dönemi başladı
YEREL HABERLER Adanaspor´da Kemal Kılıç dönemi başladı
Adana'da iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren ...
Adanaspor'da teknik direktörlüğe Kemal Kılıç getirildi
YEREL HABERLER Adanaspor'da teknik direktörlüğe Kemal Kılıç ...
Adana'nın yüksekleri beyaza büründü
YEREL HABERLER Adana'nın yüksekleri beyaza büründü
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
Adana'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Adana'da çaldığı motosikleti sattığı iddia edilen zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da çaldığı motosikleti sattığı iddia edilen ...
Adana'da bir kişinin parası ve telefonunu gasbettikleri öne sürülen 3 sanığa dava
YEREL HABERLER Adana'da bir kişinin parası ve telefonunu ...
Adana Şehir Hastanesi'nde hastalara elektrikli araç hizmeti
YEREL HABERLER Adana Şehir Hastanesi'nde hastalara elektrikli araç ...
Adana'da tarım işçileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Adana'da tarım işçileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" ...
Kozan'da "Piknik Sepeti" adlı oyun sahnelendi
YEREL HABERLER Kozan'da "Piknik Sepeti" adlı oyun sahnelendi
Adana'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
YEREL HABERLER Adana'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
(Görüntülü) YANGINDA KÜLE DÖNEN MEYVE BAHÇELERİ YEŞERMEYE BAŞLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) YANGINDA KÜLE DÖNEN MEYVE BAHÇELERİ ...
(Görüntülü) YEDEK LASTİKTEN 1,9 KİLO KOKAİN ÇIKTI, &#039;HABERİMİZ YOK, GEZMEYE GELDİK&#039; DEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) YEDEK LASTİKTEN 1,9 KİLO KOKAİN ÇIKTI, ...
Adana Ayyıldız Engelliler Spor Kulübü Paravolley Takımı, zirve hedefiyle lige hazırlanıyor
YEREL HABERLER Adana Ayyıldız Engelliler Spor Kulübü Paravolley ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.