Tartıştıkları 2 kişiyi darbedip telefonlarını gasbettiği öne sürülen 2 sanığa dava

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde trafikte tartıştıkları 2 kişiyi silahla tehdit edip darbettikten sonra cep telefonlarını gasbettiği iddia edilen tutuklu 2 sanık hakkında 18'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki olay sonrası "silahla yağma" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanan M.Y. ve D.K. hakkında Cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanıp Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların, gece vakti Yüzüncüyıl Mahallesi'nde motosiklet ile seyir halindeyken, yol verme nedeniyle otomobilde bulunan müştekiler B.C. ve O.Ö. ile tartıştığı ve müştekileri ikamet ettikleri sitenin önüne kadar takip ettikleri anlatıldı.

Burada tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sanık M.Y ve D.K'nin müştekiler B.C. ve O.Ö'yü silahla tehdit edip hekim raporuna göre basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek derecede darbederek, 2 müştekinin de cep telefonunu gasbettikleri belirtilen iddianamede sanıkların "silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar ve "kasten yaralama" suçundan ise 3 yıla kadar olmak üzere toplamda 18 yıla hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.



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