Emine Erdoğan'dan Yüreğir Belediyesinin "Biyobozunur Atık Projesi"ne tebrik

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ADANA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Biyobozunur Atık Projesi"ni uygulamaya koyan Yüreğir Belediyesini tebrik etti.



Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En değerli hazinemiz toprağımızı korumak için Biyobozunur Atık Projesi'ni hayata geçiren Adana Yüreğir Belediyesini tebrik ediyorum. Pazar yerlerinden toplanan meyve sebze atıkları, sıfır atık yaklaşımıyla geleceğimiz için bir kazanca, toprağımız içinse doğal gübreye dönüştürülüyor." ifadelerine yer verdi.

Biyobozunur Atık Tesisi'nde, 1 yılda yaklaşık 4 bin ton kompost üretilmesinin örnek bir başarı olduğunu kaydeden Erdoğan, "Sürdürebilir ve geri dönüşüm odaklı belediyecilik anlayışını tüm illerimizde görmeyi umuyorum." temennisinde bulundu.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de "SıfırAtık" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Biyobozunur Atık Yönetim Sistemi ile geleceğe attığımız bir adımla artık geri dönüşüyor, sürdürülebilir ve ekolojik yaklaşımlarla yeni bir başlangıç yapıyoruz. Sıfır atık konusunda bizlere öncülük eden Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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