Adana'da çift, mağaza önünde bulduğu cüzdanı zabıtaya teslim etti

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde karı koca, mağaza önünde buldukları içinde para olan cüzdanı zabıta ekiplerine verdi.

İmamoğlu ilçesinden Kozan'a giden Oktay ve Sevinç Özavşar çifti, Saimbeyli Caddesi'ndeki bir mağaza önünde içinde 5 bin 808 lira olan cüzdan buldu.

Belediye binasına giden çift, cüzdanı sahibine ulaştırmaları için zabıta ekiplerine verdi.

Çifti makamında ağırlayan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, duyarlı davranışlarından dolayı Oktay ve Sevinç Özavşar'a teşekkür etti.

Sevinç Özavşar da insanlık görevlerini yaptıklarını kaydetti.





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