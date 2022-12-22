Feke'de ortaokulda robotik kodlama sınıfı oluşturuldu

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ADANA (AA) - Feke Belediyesince Paşalı Ortaokulu'nda oluşturulan robotik kodlama sınıfı eğitime açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Paşalı Mahallesi'ndeki okulda robotik kodlama sınıfı kuruldu.

Okulu ziyaret eden Kaymakam Vekili Koray Yanıktepe, Belediye Başkanı Ahmet Sel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Beydilli, eğitime açılan sınıfı inceledi.

Yanıktepe ve Sel, incelemenin ardından öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

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