Adana'da minibüsün altında kalan kişi öldü

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı minibüsün altında kalan 41 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Narenciye işçilerini taşıyan Habip T. idaresindeki 80 ACY 383 plakalı minibüs, Işıklı Mahallesi'nde sürücüsü geri manevra yaptığı sırada bahçe sahibi Serkan Avcı'ya (41) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle düşen Avcı, minibüsün altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, Avcı'nın öldüğünü belirledi.

Avcı'nın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kozan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Avcı'nın aynı ilçede öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

Sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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