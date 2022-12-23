Adana'da 15 bin ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı

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ADANA (AA) - Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, kentte 15 bin kişinin evcil hayvanlarına mikroçip taktırdığını, bu sayının yıl sonunda 20 bini bulmasını beklediklerini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tekin, Çukurova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret ederek evcil hayvanların kimliklendirilmesi çalışmalarını inceledi.

Burada yaptığı açıklamada Tekin, mikroçip taktıramayanların yıl sonuna kadar beyanname doldurdukları taktirde ceza yemeden yeni yılın ilk günlerinde de mikroçip taktırabileceğini belirtti.

Tekin, şunları kaydetti:



"Yönetmeliğe göre kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve çip takılması işlemleri 31 Aralık'ta son bulacak. Ancak bakanlığımız bu tarihten önce beyan verip 2023 yılında da bu işlere devam etmeyle ilgili de bir karar aldı. Bugünlerde vatandaşlarımızdan sahip oldukları kedi ve köpeklere çip takılması ile ilgili yoğun bir talep var. İlçe müdürlüklerimizde bu işleri yapıyoruz. Herkes sene sonunda süre dolduğu için yıl bitmeden önce bu işleri yapıp bir an önce hayvanlarını kimliklendirmek istiyor. Şimdiye kadar ilçe müdürlüklerimizde 7 bin 700 civarında kediye, yaklaşık 7 bin 500 köpeğe çip takıldı. Bu sayının yıl sonunda 20 bini bulacağını tahmin ediyoruz."

- Mikroçip taktırmayanlara ve hayvanlarını terk edenlere para cezası

Ev hayvanı sahiplerinin, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" gereği hayvanlarını en geç 31 Aralık 2022'ye kadar kimliklendirerek "Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'nde (PETVET)" kayıt altına aldırmaları gerekiyor.

Düzenlemeyle ev hayvanı sahipleri, kedi, köpek ve gelinciklerinin kimliklendirilmesini sağlamak, doğum, ölüm, kayıp, sahip değişikliğiyle ilgili bilgileri Bakanlığın il veya ilçe müdürlüğüne bildirmekle yükümlü tutuluyor.

Dijital kimliklendirme projesi kapsamında, 31 Aralık'a kadar evde yaşayan hayvanlarına mikroçip taktırmayanlara 3 bin 642 lira, hayvanlarını terk edenlere ise 6 bin 72 lira idari para cezası uygulanacak.





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