Adana'da bir kişi tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü.

İlçenin Gülbahçesi Mahallesi'nde iki katlı müstakil bir evde aile içi kavga olduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti.

Ekipler, evde Abdulkadir Ö'yü (59) göğsünden ve sırtından bıçaklanarak öldürülmüş, oğlu Diyar Ö'yü (22) de baygın halde buldu.

Hastaneye kaldırılan Diyar Ö, tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlı Diyar Ö'nün psikolojik rahatsızlığının bulunduğu, olay öncesi evin çatısına çıkması üzerine babası Abdulkadir Ö'nün intihar etmesinden endişelenip kendisini aşağı indirip bir odaya kilitlediği öğrenildi.

Diyar Ö'nün bir süre sonra kapıyı açan babasını, aralarında çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Diyar Ö, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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