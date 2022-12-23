Pozantı'da ilkokul öğrencilerine kıyafet yardımı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pozantı'da ilkokul öğrencilerine kıyafet yardımı

AA

Pozantı'da ilkokul öğrencilerine kıyafet yardımı

ADANA (AA) - Adana'daki bir restoran işletmecisi, Pozantı ilçesinde ilkokul öğrencilerine kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu.

Kentte "Adana tostu" ile ünlenen Tostçu Mahmut'un yönetim kurulu başkanı Mehmet Karaca, Pozantı Kaymakamı Fatih Karamahmut ve Belediye Başkanı Mustafa Çay ile birlikte Karakışlakçı İlkokulu'ndaki öğrencilere ayakkabı ve mont hediye etti.

Etkinlikte, okulun bahçesinde tost yapılarak öğrencilere ikram edildi.

Başkan Çay, yardımlardan dolayı işletme sahiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) KKTC VE 4 İLDE &#039;DEVECİLER&#039; SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 40 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KKTC VE 4 İLDE 'DEVECİLER' SUÇ ...
(Görüntülü) İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HAYVANLARI DA ETKİLEDİ; VERİMLİLİK DÜŞTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HAYVANLARI DA ETKİLEDİ; ...
KKTC ve 4 ilde 'Deveciler' suç örgütüne operasyon: 40 gözaltı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER KKTC ve 4 ilde 'Deveciler' suç örgütüne operasyon: 40 ...
İklim değişikliği hayvanları da etkiledi; verimlilik düştü
YEREL HABERLER İklim değişikliği hayvanları da etkiledi; verimlilik ...
Adana'da bir kişi tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Adana'da bir kişi tartıştığı babasını bıçaklayarak ...
(Görüntülü) İNTİHAR ETMESİNDEN KORKUP, EVE KİLİTLEDİĞİ OĞLU TARAFINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) İNTİHAR ETMESİNDEN KORKUP, EVE ...
KKTC ve 4 ilde 'Deveciler' suç örgütüne operasyon: 40 gözaltı
YEREL HABERLER KKTC ve 4 ilde 'Deveciler' suç örgütüne operasyon: 40 ...
İntihar etmesinden korkup, eve kilitlediği oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER İntihar etmesinden korkup, eve kilitlediği oğlu ...
Adana'da 14 milyon 610 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 14 milyon 610 bin tütün doldurulmuş makaron ...
Adana merkezli silahlı suç örgütü operasyonunda 40 gözaltı
YEREL HABERLER Adana merkezli silahlı suç örgütü operasyonunda 40 ...
(Görüntülü) TESPİH VE DOĞAL TAŞLAR FUARI AÇILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) TESPİH VE DOĞAL TAŞLAR FUARI AÇILDI
Adana'da 15 bin ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı
YEREL HABERLER Adana'da 15 bin ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt ...
(Görüntülü) SOKAK ORTASINDAKİ ÇATIŞMADA 1 YARALI; O ANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) SOKAK ORTASINDAKİ ÇATIŞMADA 1 YARALI; O ...
ADANA- SOKAK ORTASINDAKİ ÇATIŞMADA 1 YARALI; O ANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER ADANA- SOKAK ORTASINDAKİ ÇATIŞMADA 1 YARALI; O ANLAR ...
Sokak ortasındaki çatışmada 1 yaralı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Sokak ortasındaki çatışmada 1 yaralı; o anlar ...
Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 1 kişi ...
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
YEREL HABERLER Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: 3-4
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: 3-4
(Görüntülü) ADANA - NARENCİYE BAHÇESİNDE MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADANA - NARENCİYE BAHÇESİNDE MİNİBÜSÜN ...
Adana'da minibüsün altında kalan kişi öldü
YEREL HABERLER Adana'da minibüsün altında kalan kişi öldü
Narenciye bahçesinde minibüsün çarptığı öğretmen hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Narenciye bahçesinde minibüsün çarptığı öğretmen ...
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Çaykur Rizespor (FOTOĞRAFLAR)
Feke'de ortaokulda robotik kodlama sınıfı oluşturuldu
YEREL HABERLER Feke'de ortaokulda robotik kodlama sınıfı oluşturuldu
Adana'da çift, mağaza önünde bulduğu cüzdanı zabıtaya teslim etti
YEREL HABERLER Adana'da çift, mağaza önünde bulduğu cüzdanı zabıtaya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.