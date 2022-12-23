Pozantı'da ilkokul öğrencilerine kıyafet yardımı

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ADANA (AA) - Adana'daki bir restoran işletmecisi, Pozantı ilçesinde ilkokul öğrencilerine kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu.

Kentte "Adana tostu" ile ünlenen Tostçu Mahmut'un yönetim kurulu başkanı Mehmet Karaca, Pozantı Kaymakamı Fatih Karamahmut ve Belediye Başkanı Mustafa Çay ile birlikte Karakışlakçı İlkokulu'ndaki öğrencilere ayakkabı ve mont hediye etti.

Etkinlikte, okulun bahçesinde tost yapılarak öğrencilere ikram edildi.

Başkan Çay, yardımlardan dolayı işletme sahiplerine teşekkür etti.



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