Adana'da "Aile Okulu Veli Eğitimi" sertifika töreni düzenlendi

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ve Halk Eğitimi Merkezleri koordinesinde ebeveynlere yönelik "Aile Eğitimi Projesi" kapsamında Adana'da eğitim alan velilere sertifikaları verildi.



Adana Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitimi Merkezi'nde, "Aile Okulu Veli Eğitimi" sertifika töreni düzenlendi.



İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, törende yaptığı konuşmada, son dönemlerde aile kavramının daha fazla öne çıktığını söyledi.

Verdikleri eğitimlerle ebeveynlere katkı sağlamayı amaçladıklarını aktaran Koçak, "Ailenin, okula, çevreye, kente hatta ülkeye yansımasının ne anlama geldiğini anlatmaya çalıştık. Adana'da 34 bin velimize ulaştık. Bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz." dedi.



Şehit Yavuz Öztürk Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cuma Özcan da proje kapsamında aile içi iletişim, çatışma ve stres yönetimi, akran ilişkileri ve ahlak gelişimi gibi konularda velilere eğitim verildiğini belirtti.



Konuşmaların ardından eğitimi tamamlayan velilere sertifikaları verildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.