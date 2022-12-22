Adana'da mağaza önünde bulunan para dolu cüzdan sahibine teslim edildi

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesindeki bir mağaza önünde vatandaşlar tarafından bulunan ve zabıta ekiplerine verilen para dolu cüzdan, sahibine teslim edildi.



Saimbeyli Caddesi'ndeki bir mağaza önünde Oktay ve Sevinç Özavşar çifti tarafından dün bulunan ve zabıta ekiplerine verilen içinde 5 bin 808 lira olan cüzdanın sahibine ulaşmak için araştırma yapıldı.



Araştırmalar sonucunda cüzdanı düşüren kişiye ulaşıldı.



Kozan Belediyesi Zabıta Müdürü Osman Taş, cüzdanı içindeki paralarla sahibine teslim etti.

İmamoğlu ilçesinden Kozan'a giden Oktay ve Sevinç Özavşar çifti, dün Saimbeyli Caddesi'ndeki bir mağaza önünde içinde 5 bin 808 lira olan cüzdan bulmuştu. Belediye binasına giden çift, cüzdanı sahibine ulaştırmaları için zabıta ekiplerine vermişti.



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