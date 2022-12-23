Adana Demirspor Başkanı Sancak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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ADANA (AA) - Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sancak, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre ve yaşam" ile "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Başkan Sancak, çevre ve yaşam kategorisinde Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini", sporda Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" ve haberde Müzahim Zahid Tüzün'ün "Karda iz peşinde" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Sancak, yaptığı açıklamada, fotoğraflarda emeği geçenleri tebrik ederek, AA'ya çalışmalarında başarılar diledi.

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