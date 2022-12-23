Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

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ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü YPG/PKK soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 11 Nisan'da tutuklanan Suriye uyruklu Azad M. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Azad M. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Azad M'nin, "2014 yılında Suriye'de YPG'ye katıldım. Örgüt içerisinde ideolojik ve silahlı eğitim aldım. Bana örgütsel eylemlerde kullanmam için kod isim verildi. Daha sonra 'savaşçı' sıfatıyla faaliyet yürüttüm. Örgüt bana Aynularab'da (Kobani) bulunan bir mahalleye yabancı kişilerin girmesini engelleme görevi verdi. Bir süre bu faaliyeti de yürüttüm. Daha sonra örgütten ayrıldım ve kimseyle görüşmedim. Tüm bildiklerimi anlattım." şeklindeki itiraflarına yer verildi.

Sanığın terör örgütü üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiği ve dijital materyallerinde YPG/PKK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiği de iddianamede belirtildi.

Azad M'nin YPG/PKK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı, örgüte ait hücre evlerinde kaldığı, terör örgütünün işgalindeki bölgede "savaşçı" sıfatıyla faaliyet yürüttüğü ve nöbet tuttuğu kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.



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