Adana'da minibüsün altında kalarak ölen öğretmenin cenazesi defnedildi

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı minibüsün altında kalarak yaşamını yitiren 41 yaşındaki öğretmen Serkan Avcı'nın cenazesi toprağa verildi.

Işıklı Mahallesi'nde dün, narenciye işçilerini taşıyan minibüs sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada aracın altında kalarak hayatını kaybeden öğretmen ve bahçenin de sahibi Serkan Avcı için Kozan Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene Avcı'nın ailesi, yakınları ve ilçe protokolünden bazı isimler katıldı.

Avcı'nın naaşı, cenaze namazı kılınmasının ardından toprağa verildi.

Öte yandan, dün gözaltına alınan minibüs sürücüsü Habip T, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kozan ilçesinde dün, narenciye işçilerini taşıyan Habip T. idaresindeki 80 ACY 383 plakalı minibüs, Işıklı Mahallesi'nde sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada bahçe sahibi Serkan Avcı'ya çarpmış, çarpmanın etkisiyle düşen Avcı minibüsün altında kalarak yaşamını yitirmişti.

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