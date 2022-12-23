Yüreğir Belediyesinden ücretsiz internet hizmeti

ADANA (AA) - Yüreğir Belediyesince, ilçedeki üç noktada ücretsiz internet hizmeti verilmeye başlandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bilgi İşlem Birimi tarafından yürütülen proje kapsamında ilçede "sarı nokta" olarak belirlenen Yüreğir Millet Bahçesi, Yeni Adliye Otopark Alanı ve 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti veriliyor.
Vatandaşlar, belirlenen alanlarda kimlik numaraları ve cep telefonlarına gelen şifreyle giriş yaparak istedikleri zaman ücretsiz internet hizmetinden yararlanabiliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçede ilk etapta üç noktada ücretsiz internet hizmetini başlattıklarını belirtti.