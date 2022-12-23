Çukurova Üniversitesi'nde temizlik etkinliği düzenlendi

Ton balığı ne kadar tüketilmeli?

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Çukurova Üniversitesi'nde temizlik etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel'in öncülüğünde daha yeşil ve temiz bir yerleşke için "Kampüsümüzü Temizliyoruz" kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında, Rektör Tuncel, rektör yardımcıları, öğrenciler ve diğer personel yerleşkedeki çöpleri topladı.



Etkinliğe, Öğrenci Faaliyetleri Birimine bağlı Bisiklet ve Kızılay kulüpleri de destek verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, sayılı yeşil kampüsler arasında yer alan Çukurova Üniversitesi yerleşkesinin daha temiz hale getirilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Öğrencilerin yoğun olduğu yerlerde temizlik yaparak farkındalık yaratmayı amaçladıklarını ifade eden Tuncel, kampanyayı geleneksel hale getirileceklerini kaydetti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.