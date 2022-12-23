Adana'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Kozan'da otomobilin park halindeki başka bir otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

M.Ş. yönetimindeki 01 RJ 069 plakalı araç, Tavşantepe Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu N.E. idaresinde yol kenarına park halindeki 01 RT 177 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücü N.E.'nin yanındaki yolcu H.Ş. (50) yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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