Adana Demirspor, yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

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ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde topladığı 24 puanla, averajla 4. sırada bulunan Adana Demirspor, 16. sıradaki 13 puanlı rakibi Fatih Karagümrük karşısında galibiyet hedefliyor.

Mavi-lacivertliler, geçen sezon ligde ilk maçta 4-0 mağlup olduğu rakibini ikinci karşılaşmada 5-0 yenmişti.

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