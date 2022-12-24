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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Demirspor Başkanı Sancak'tan Balotelli ve transfer açıklaması:

AA

Adana Demirspor Başkanı Sancak'tan Balotelli ve transfer açıklaması:

ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerin Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak, mavi-lacivertli ekipten Sion'a transfer olan Mario Balotelli'nin tekrar takıma dönme ihtimalinin olmadığını belirterek, "Eksik ve ihtiyaç olan bölgelere 3-5 tane transfer yapacağız." dedi.

Sancak, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda, normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde kendilerini 4-3 yenen Çaykur Rizespor'u tebrik etti.

Çaykur Rizespor karşısında takımın kötü oynadığını belirten Sancak, "Futbolda bunlar var. Tabii yoğun bir kamp döneminden sonra ilk maçta böyle kazalar maalesef olabiliyor. Önümüze bakacağız, yapacak bir şey yok. Dünyanın sonu da değil. Bu sene olmadı seneye, seneye olmadı öbür seneye bakacağız. Kupada biz var olmaya devam edeceğiz. Şu an önemli olan önümüzdeki devrenin 5 maçına odaklanmak. Bu 5 maçta en iyi sonuçlarla çıkmayı bilmeleri gerekiyor, inşallah çıkacağız." diye konuştu.

Sancak, transfer dönemi için çalışmaları sürdürdüklerine dikkati çekerek, şunları aktardı:

"Eksik ve ihtiyaç olan bölgelere 3-5 tane transfer yapacağız. Onun haricinde yapacak bir şey yok. Taraftar dünya yıldızı ister. Taraftar her şeyi ister. Keşke dünya karmasını getirip oynatsak Adana Demirspor'da. Bunlar istenildiği zaman getirilebilecek, alınabilecek futbolcular değil. Dünya yıldızı getirmek, senede 5-6 milyon avrodan aşağı değil. Ben arzu ederim, dünya yıldızları olsun. Balotelli gelir mi? Şu an Sion kulübünün oyuncusu, gelme şansı yok. Onun için taraftarlar o beklenti içerisine girmesin ama iyi bir golcü alacağız. Bu dünya yıldızı mı olur, orta halli bir yıldız mı olur? Önemli olan alacağımız oyuncunun Adana Demirspor'a katkı sağlayacak bir oyuncu olması. Teknik ekibimizle beraber en iyisini almaya çalışacağız."


-"Bu kulüp en uygun kişileri kendi içerisinde barındırabilecek, alabilecek güçte"

Samet Akaydın'ın Türkiye'nin en önemli stoperlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Sancak, şunları kaydetti:

"Samet'e talip olmaları kadar doğal bir şey olamaz. Geçen sene Tayyip Talha'yı istediler Beşiktaş'a verdik. Bu sene Fenerbahçe hatta Galatasaray da ilgilendi. Şimdi bir futbolcuyu büyük takımlar isteyip göndermediğin zaman kendi içlerinde problem yaşarlar. Netice itibarıyla her futbolcunun hayalidir. 4 büyükler diye nitelendirilmiş kulüplerden bir tanesine göndermediğin zaman pişman olursun. Bu bir gerçek, bütün taraftarlar bunu bilsin. Bir futbolcuya talip olunuyorsa ve en uygun şekilde gönderebiliyorsan, göndereceksin. Bu kulüp en uygun kişileri kendi içerisinde barındırabilecek, alabilecek güçte bir kulüp. Ona göre istikrarlı şekilde nasıl ileriye gitmek istiyorsak o şekilde yapacağız. Taraftarın gönlünü hoş etmek için transferler yapmayız, o net ama ihtiyaç duyduğumuz her bölgeye adam alacağız."

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