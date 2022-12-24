Anavarza Antik Kenti'nde hamam-saray kompleksi bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anavarza Antik Kenti'nde hamam-saray kompleksi bulundu

AA

Anavarza Antik Kenti'nde hamam-saray kompleksi bulundu

ADANA (AA) - KORAY KILIÇ - Adana'nın Kozan ilçesindeki Anavarza Antik Kenti'nde, üzerinde Grekçe yazıtın yer aldığı Kilikya Generali İllus'a ait olduğu değerlendirilen hamam-saray kompleksi bulundu.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, tarihte "Yenilmez Şehir" adıyla tanınan antik kentte, Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Gülşen başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Adana Valiliği gözetiminde gerçekleştirilen sezon kazıları tamamlandı.

Antik kentte 2013'ten bu yana devam eden ve bu yıl 34 işçi, 4 uzman arkeolog ve 31 kişilik bilim ekibiyle gerçekleştirilen kazılarda, hamam-saray kompleksinin izlerine rastlandı.

Kazı başkanı Fatih Gülşen, AA muhabirine, antik dünyanın ilk çift şeritli yolunun yanı sıra görkemli kapısı ve surlarıyla öne çıkan yaklaşık 7 bin 500 yıllık geçmişe sahip Anavarza Antik Kenti'nde bu sezon kazıların sütunlu cadde, zafer takı ve hamam etrafında şekillendiğini söyledi.

- Spor yapılan avlu bulundu

Kazılarda bölgenin tarihine ışık tutacak izlere rastladıklarını belirten Gülşen, 22 metre genişliğinde 3,5 metre derinlikte gerçekleştirdikleri kazılarda hamama ait olduğunu düşündükleri bir mekan bulduklarını ifade etti.

Gülşen, "İki kubbeli tuğlalı hamamın palestrası (spor yapılan avlu) görevini gören bu yapının geç dönemine ait mozaik kalıntılarını bu yıl itibarıyla ortaya çıkardık. Bu sezon kazılarda, palestraya ait sütunlar, sütun kaideleri, başlıklar, dükkanlar gibi birçok bölüm ortaya çıkarıldı." diye konuştu.

Kazılarda önemli bir yazıt da bulduklarına işaret eden Gülşen şöyle konuştu:

"Çok renkli bir mozaik taban üzerinde kitabelik içinde üç satırlık Grekçe yazıt tespit edildi. Bu yazıtın baş kısımları kırık olduğu için tam deşifresi yapılamıyor. Yazıtın içinde 'İllus' isminde bir şahıstan bahsediyor. İsaura bölgesinin önemli bir şahsiyeti olan İllus ile dönemleri aşağı yukarı denk geliyor. Aynı zamanda Elaiussa Sebaste de buraya çok yakın bir antik kent. Orada generallik mertebesine ulaşmış yine İllus isminde bir şahsiyet var. O İllus ile bu aynı mıdır? Onu bilemeyiz. Anavarza'da bahsi geçen yazıtın hemen ikinci satırının sonunda patron anlamına gelen 'patros' ifadesi geçiyor. Dolayısıyla hem İsaura bölgesinden hem Elaiussa Sebaste Antik Kenti'nden bildiğimiz ve yönetici-patron görevlerinde bulunan İllus ile bizim Anavarza'da çıkarmış olduğumuz mozaikte yazan İllus aynı kişiler olabilir. Yazı karakterine bakıldığında milattan sonra 5. yüzyıl sonu ile 6. yüzyılın başlarına tarihlendiriyoruz. Tarihler de aşağı yukarı tutuyor. Eğer İllus ile ilgili bir mekanı kazıyorsak oldukça önemli bir şahsiyetin mekanını ortaya çıkarıyoruz demektir."

Gelinen noktada Anavarza'nın önemli yapılarının ortaya çıkarılmaya başlandığını vurgulayan Gülşen, "9 yıllık süreçte zafer takı, sütunlu cadde, büyük kilise ve amfitiyatro ve birçok alanda kazı çalışmaları sürdürüldü. Birçok yapının kazısı tamamıyla bitirildiği gibi restorasyonu tamamlanan yapılar da var. Hâla sürdürülen alanlarla birlikte, depo, kültür envanteri ve harita çalışmaları da sürdürülmekte." dedi.

Gülşen, Anavarza Antik Kenti'nin çok büyük bir alanı kapsadığını ve buradaki çalışmaların uzun yıllar süreceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KKTC´de yakalanan 'Deveciler' suç örgütü lideri Adana'ya getirildi
YEREL HABERLER KKTC´de yakalanan 'Deveciler' suç örgütü lideri ...
Murat Sancak: Samet ile Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyor
YEREL HABERLER Murat Sancak: Samet ile Fenerbahçe ve Galatasaray ...
Adana Demirspor Başkanı Sancak'tan Balotelli ve transfer açıklaması:
YEREL HABERLER Adana Demirspor Başkanı Sancak'tan Balotelli ve ...
Adana'da 46 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 46 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele ...
Adana Demirspor, yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek
YEREL HABERLER Adana Demirspor, yarın Fatih Karagümrük'ü konuk ...
Adana'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Çukurova Üniversitesi'nde temizlik etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Çukurova Üniversitesi'nde temizlik etkinliği ...
GÜNCELLEME - Adana merkezli silahlı suç örgütü operasyonunda 40 gözaltı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Adana merkezli silahlı suç örgütü ...
Yüreğir Belediyesinden ücretsiz internet hizmeti
YEREL HABERLER Yüreğir Belediyesinden ücretsiz internet hizmeti
Adana Demirspor, kupayı unutup ibreyi Karagümrük´e çevirdi
YEREL HABERLER Adana Demirspor, kupayı unutup ibreyi Karagümrük´e ...
Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar ...
Adana Demirspor Başkanı Sancak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Adana Demirspor Başkanı Sancak, AA'nın "Yılın ...
Adana Demirspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına ...
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
GÜNCELLEME - Mersin'de ele geçirilen 86 bin 245 şişe kaçak içki Adana'da imha edildi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Mersin'de ele geçirilen 86 bin 245 şişe ...
(Görüntülü) ADANA&#039;DA 15 BİN HAYVANA ÇİP TAKILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADANA'DA 15 BİN HAYVANA ÇİP TAKILDI
Adana'da kemerine sakladığı uyuşturucuyla yakalanan sanığa 15 yıl hapis
YEREL HABERLER Adana'da kemerine sakladığı uyuşturucuyla yakalanan ...
Adana'da "Aile Okulu Veli Eğitimi" sertifika töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Adana'da "Aile Okulu Veli Eğitimi" sertifika töreni ...
Pozantı'da ilkokul öğrencilerine kıyafet yardımı
YEREL HABERLER Pozantı'da ilkokul öğrencilerine kıyafet yardımı
(Görüntülü) KKTC VE 4 İLDE &#039;DEVECİLER&#039; SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 40 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KKTC VE 4 İLDE 'DEVECİLER' SUÇ ...
(Görüntülü) İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HAYVANLARI DA ETKİLEDİ; VERİMLİLİK DÜŞTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HAYVANLARI DA ETKİLEDİ; ...
KKTC ve 4 ilde 'Deveciler' suç örgütüne operasyon: 40 gözaltı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER KKTC ve 4 ilde 'Deveciler' suç örgütüne operasyon: 40 ...
İklim değişikliği hayvanları da etkiledi; verimlilik düştü
YEREL HABERLER İklim değişikliği hayvanları da etkiledi; verimlilik ...
Adana'da bir kişi tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Adana'da bir kişi tartıştığı babasını bıçaklayarak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.