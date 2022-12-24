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Suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla KKTC'de yakalanan zanlı Adana'ya getirildi

AA

Suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla KKTC'de yakalanan zanlı Adana'ya getirildi

ADANA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çıkar amaçlı silahlı suç örgütü elebaşı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere uçakla Adana'ya getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 5 kişinin öldürülmesi ile "kasten yaralama", "nitelikli yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi çok sayıda suça karışan çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik dün gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan 40 zanlı arasındaki örgüt elebaşı olduğu öne sürülen C.İ. ve sözde iki korumasının gözaltına alındıkları KKTC'deki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli C.İ. ve sözde iki koruması uçakla Adana'ya gönderildi.

Adana Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde özel harekat ekiplerinin de aralarında olduğu çok sayıda polisle geniş güvenlik önlemi alındı.

Zanlılar polis araçlarına bindirilerek sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, şüphelilere ait adreslerde devam eden aramalarda 2 kalaşnikof piyade tüfeği, biri makineli 30 tabanca ve 7 av tüfeğinin daha ele geçirildiği öğrenildi. Böylelikle operasyon kapsamında ele geçirilen silahların sayısı 45'e yükseldi.

Polis, adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 kişinin öldürülmesi ile "kasten yaralama", "nitelikli yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi çok sayıda suça karışan çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip başlatmıştı.

Kimlikleri belirlenen 46 zanlının yakalanması için özel harekat polislerinin desteğiyle Adana, İstanbul, Nevşehir ve Gaziantep ile KKTC'de belirlenen 58 adrese operasyon düzenlenmiş, suç örgütü elebaşları olduğu öne sürülen C.İ. ile oğlu Y.İ'nin de arasında olduğu 40 şüpheli gözaltına alınmıştı.

C.İ, KKTC'de sözde iki korumasıyla, oğlu Y.İ. de İstanbul'da lüks evinde yakalanmıştı.

Zanlı Y.İ'nin yakalandığı daire ve suç örgütünün Adana'da işlettiği bir barda, ikisi makineli 6 tabanca, sinyal kesici cihaz ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.

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