Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Karataş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Karataş Emniyet Amirliğince, 22 Aralık'ta ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında aranan bir zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Operasyon

Karataş Emniyet Amirliğince, ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 22 Aralık'ta operasyon düzenlenmişti.

Özel Harekat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanmıştı.

Zanlıların adreslerinde 350 gram esrar, 57 uyuşturucu hap, 1,22 gram eroin, 6,33 gram sentetik uyuşturucu, 2 kök Hint keneviri, ruhsatsız 4 av tüfeği ve bu silahlara ait 69 fişek ile hassas terazi ele geçirilmişti.

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