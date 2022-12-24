Adana'da "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın Eğitim Programı" düzenlendi

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ADANA (AA) - Adana'da, "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın Eğitim Programı" gerçekleştirildi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can, Yüreğir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, eğitimin kadın siyasetçilerin siyasi okur yazarlığını artırmak için düzenlendiğini söyledi.

Eğitimin üçüncü haftasına girdiklerini belirten Can, "İnanıyorum ki çok güzel bir eğitim oldu. İki hafta boyunca hem sosyal medya okur yazarlığı hem yakın siyasi tarih hem de aile içi iletişimden tutun da farklı farklı konularda aldığınız eğitimler, sizin hayatınızda farklı yer açmıştır diye düşünüyorum." dedi.

Konuşmaların ardından eski AK Parti Adana Milletvekili Fatoş Gürkan, "Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbali" konusunda sunum yaptı.



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