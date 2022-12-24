Adana Demirspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında yapacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Çalışmalarını tamamlayan Akdeniz ekibi, maç saatini beklemeye başladı.

Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, yarın saat 13.30'da başlayacak maçta Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.