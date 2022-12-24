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Adana'da balık popülasyonunun gelişmesi için denize yapay resifler bırakıldı

AA

Adana'da balık popülasyonunun gelişmesi için denize yapay resifler bırakıldı

ADANA (AA) - Adana'nın Karataş ilçesinde, balık popülasyonunun artırılması ve sürdürülebilir balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla tasarlanan yapay resifler denizle buluşturuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Karataş Belediyesince yürütülen "Karataş Yapay Resif Projesi" kapsamında her biri 850 kilogram ağırlığında olan 400 resif, denizin 2 mil açığında belirlenen 4 noktada suya bırakıldı.

Karataş Kaymakamı Selami Alper Özkan, etkinlikte yaptığı konuşmada, projenin ilçenin ekonomik yapısında çok önemli yeri olan balıkçılığa ciddi katkılar sağlamasını beklediklerini söyledi.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz da balıkların barınma alanlarının artırılması için çalıştıklarını belirtti.

İlçede balıkçılığın çok önemli olduğunu aktaran Topuz, "Karataş Akdeniz'in en büyük balıkçı filolarından birine sahip. 5 bin civarında insanımız bu meslekten kazanç sağlıyor. Türkiye'deki karides üretiminin yüzde 60'ı bu bölgede gerçekleşiyor. Yıllık 20 bin ton civarında deniz ürününü bu bölgeden avlıyoruz. Bunun sürdürülebilir olması ve balıkçılarımızın daha uzun yıllar geçimlerini sağlayabilmeleri açısından önemli bir proje. Bir süre sonra burada çeşitli canlılar yerleşmeye başladığında diğer deniz canlılarını da buraya çekecek." diye konuştu.

Karataş Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celal Safsoylu projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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