AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana'da konuştu:

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ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, güçlü bir hazırlık içinde olduklarını belirterek "Bir yandan yatırımlarımıza, üretmeye, dünyayla rekabet etmeye devam ediyoruz, diğer taraftan iddialı projelerimizi yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Sarıeroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve diğer ilgililerin de katılımıyla Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, parti teşkilatlarının büyük bir aile olarak, emekle çalıştığını söyledi.

AK Parti'nin en iyi bildiği şeyin çalışmak olduğunu ve var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Sarıeroğlu, "Türkiye'nin 100. yılının bütçesini yapmak AK Parti kadrolarına nasip oldu. 21. bütçemizi yaptık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 5. bütçesini gerçekleştirdik. İnşallah Türkiye'nin ikinci yüz yılına girdiğimiz 2023 yılında Cumhuriyet'imizin 101. bütçesini de yine inşallah bu kadrolara Allah nasip edecek. Biz yürekten, gönülden inanıyoruz." diye konuştu.

Sarıeroğlu, çok önemli süreçten geçildiğini belirterek ülke, millet ve vatan için gayret ettiklerini dile getirdi.

Seçimlere giden yolda güçlü çalışma içerisinde olduklarını vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Güçlü bir hazırlık içindeyiz. Bir yandan yatırımlarımıza, üretmeye, dünyayla rekabet etmeye devam ediyoruz, diğer taraftan iddialı projelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız uluslararası diplomatik girişimlerde liderliğiyle damga vuruyor. Diğer taraftan hafta içi çalışmalarını yürütürken hafta sonu Türkiye'nin farklı bölgelerinde vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyor. Bugün Erzurum'da. Yoğun bir çalışma içerisinde karıncalar gibi gerçekten çalışarak ülkemizi daha güzel geleceğe, daha iddialı günlere, daha umut dolu, gerçekten her bir vatandaşımızın mutlu, huzurlu, güven içinde olacağı yarınlara taşımak için hep birlikte gayret ediyoruz."

- "Cumhurbaşkanı'mızla Türkiye'yi güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz"

Milletin desteğiyle, sandığa çok güçlü sonuçlar yansıyacağını aktaran Sarıeroğlu, "Birileri kesinleşmemiş yargı kararları üzerinden birbirlerine işte elense çekmek suretiyle tiyatrolar oynamaya devam etsinler. Her türlü konuyu, siyasi istismar malzemesi haline getirmeye devam etsinler, biz kendi gündemimize bakıyoruz. Bizim adayımız net. Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'la Türkiye'yi güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteği milletten, neticeyi de sandıktan aldığını belirten Sarıeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evet bir ekonomik dalgalanma sürecinden geçiyoruz. Tüm dünya böyle bir süreç içerisinden geçiyor ama burada da Türkiye farkını ortaya koydu. 85 milyon vatandaşı için tüm imkanları seferber ederek gencinden yaşlısına, engellisinden ihtiyaç sahibine, çalışanından esnafına, her kesime yönelik her kabine toplantısından sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mız vatandaşlarımızla müjdelerini, yapacağımız çalışmaları paylaşıyorlar. İşte en son asgari ücretle ilgili oranlar açıklandı. Aralıktan bu yana yüzde 100 artışla 8 bin 500 lira. Bakanımızın söylediği yıl sonuna kadar götürecek bir ücret ama olağanüstü bir durum olursa yine tabii ki geçen sene olduğu gibi yine değerlendirilebilir."

- "Birlik beraberlik içerisinde güçlü Türkiye olmaya devam edeceğiz"

Sarıeroğlu, bakanlık teşkilatlarının ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduğunu aktararak "Her bir başlıkta vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ettik. Bu şekilde de vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Güçlü büyük Türkiye olarak, sosyal devlet olmanın gereklerini uygulamaya devam edeceğiz. Hedeflerimiz büyük. Büyümeye, yatırımlarımıza, 31 milyona ulaşan istihdamımızı daha da arttırmaya, işsizlik oranlarımızı düşürmeye, ihracat rekorları kırmaya, birlik beraberlik içerisinde güçlü Türkiye olmaya devam edeceğiz." dedi.



Meclis'teki çalışmalar hakkında bilgi veren Sarıeroğlu, "Bir anayasa paketimiz var. Meclis'te önümüzdeki dönemde, evlilik birliğinin korunmasıyla alakalı düzenlemelerimiz ve halen acısı gönlümüzde, yüreğimizde olan başörtülü kardeşlerimizin bir daha bu sıkıntıları yaşamaması için bu konuyla ilgili bir anayasal güvence, başörtüsüne özgürlüğün, anayasal düzenlemeye kavuşacağı inşallah düzenlememiz olacak. Bakanlarımız açıkladılar, ekonomiyle, tarımla, sanayiyle, teknolojiyle ilgili paketlerimiz olacak." diye konuştu.

Sarıeroğlu, Adana'da yapılacak yatırımlar hakkında da bilgi verdi.

Toplantıda, AK Parti Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru ve Mehmet Şükrü Erdinç ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay da konuşma yaptı.

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