Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Salon: ASKİ Atatürk



Hakemler: Tuncay Kandemir, Kadir Girente

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzceler, Leyva, Ceren Nur Domaç, Rykhliuk, Bosetti, Hazal Selin Arifoğlu (Burcu Yönder, Alara Altundağ, Dilara Sağbaş, Güldeniz Önal, Kharchenko)



Sarıyer Belediyespor: Merve Tanıl, Kongyot, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Chatchu-on, Büşra Kılıçlı (Simay Kurt, Işıl Öz, Merve Nezir, Aslı Tecimer, Çağla Erdem, Aleyna Vence, Su Zent)



Setler: 19-25, 25-18, 25-19, 22-25, 13-15

Süre: 138 dakika (23, 31, 28, 34, 22)







ADANA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Sarıyer Belediyespor, deplasmanda Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-2 yendi.

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