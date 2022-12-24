Salon: ASKİ Atatürk
Hakemler: Tuncay Kandemir, Kadir Girente
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzceler, Leyva, Ceren Nur Domaç, Rykhliuk, Bosetti, Hazal Selin Arifoğlu (Burcu Yönder, Alara Altundağ, Dilara Sağbaş, Güldeniz Önal, Kharchenko)
Sarıyer Belediyespor: Merve Tanıl, Kongyot, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Chatchu-on, Büşra Kılıçlı (Simay Kurt, Işıl Öz, Merve Nezir, Aslı Tecimer, Çağla Erdem, Aleyna Vence, Su Zent)
Setler: 19-25, 25-18, 25-19, 22-25, 13-15
Süre: 138 dakika (23, 31, 28, 34, 22)
ADANA (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Sarıyer Belediyespor, deplasmanda Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u 3-2 yendi.