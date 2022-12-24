Kozan'da belediye ücretsiz narenciye dağıttı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde belediye tarafından vatandaşlara ücretsiz narenciye ürünleri dağıtıldı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, belediyeye ait 7 dönümlük narenciye bahçesindeki meyvelerin dağıtılmasına karar verdi.

Vatandaşlar da bahçeye gelerek ağaçlardan ihtiyaçları kadar meyveyi toplayıp evlerine götürdü.

Özgan, atıl durumdaki bahçenin bakımını gerçekleştirerek elde edilen meyveleri vatandaşlara ücretsiz dağıttıklarını söyledi.



Uygulamanın bundan sonraki yıllarda da devam edeceğini aktaran Özgan, "Burada, önümüzdeki süreçte çeşitli projelerimiz var. Burayı narenciye parkı haline getirmeyi planlıyoruz. Bundan sonraki yıllarda da bu meyvelerin hepsi halkın olacak." dedi.



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