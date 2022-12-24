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Bakan Yanık, AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1)

AA

Bakan Yanık, AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1)

ADANA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bizim yaptığımız onlarca başlığı bize vaat diye sunan bir muhalefet var karşımızda. O yüzden anlatmamız lazım. O yüzden yaptıklarımıza sahip çıkmamız lazım" dedi.

Yanık, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, teşkilat çalışmalarında keyifli ve mutlu olduğu söyledi.

Siyasete teşkilat çalışmasıyla başlayanlardan olduğunu belirten Yanık, teşkilatın emeğini, gayretini, çabasını ve fedakarlığını en yakından bildiğini dile getirdi.

Adana'nın toprağıyla, insanıyla, kaynağıyla çok bereketli bir yer olduğunu aktaran Yanık, kentin insanını da "Cömert, sıcak ve vatansever" diye tanımladı.

Yanık, AK Parti'nin siyasette varlığını güçlü bir şekilde devam ettirmesiyle ilgili 20 yıllık serüvene bakılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"AK Parti Türkiye'de siyasetin parametresini değiştirdi. Siyasete iadeiitibar sağlayan partidir AK Parti. AK Parti'nin iktidara geldiği zamanda, iktidara aday olduğu zamandaki siyasi tabloyu lütfen gözünüzün önüne getirin. Türkiye'de enflasyon işte yüzde 100'lerin üzerine neredeyse çıkmış. Gecelik faizler işte yüzde 3 binleri vesaireyi bulduğu dönemler var. İnanılmaz bir umutsuzluk var. Neredeyse hani 'battı, batıyor' denilen bir zamanda, siyasete hiç güven duyulmayan, yapılan araştırmalarda güven sıralamasının en alt basamaklarında olan bir zamanda AK Parti öncelikle siyasete iadeiitibar sağladı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti'nin kurulduğunu hatırlatan Yanık, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mız yani o zaman genel başkanımız siyasi yasaklı. Yeni cezaevinden çıkmış. IMF'ye dünya kadar borç, her gün birileri geliyor, gidiyor. 500 milyon dolar kredi bulabilmek için kapı kapı gezmişti o zamanki yöneticilerimiz. Bu şartlar altında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde AK Parti kuruldu ve yönetime talip olduk. Cumhurbaşkanı'mız, yani o zaman genel başkanımız yasaklı, parti yeni kurulmuş seçime gidiyoruz, memleketin hali ortada. Bu şartlar altında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın seçim vaatlerini lütfen hatırlayın. İki şey söylemişti, birisi 'üç Y' ile mücadele. Yolsuzluk, yasaklar ve yoksullukla mücadele. İkincisi de 'üç yıl bizden bir şey istemeyin, kemerleri sıkmaya devam edeceğiz'. Bizden üç yıl bir şey istemeyin arkadaşlar, vatandaşa vaadi buydu. O zaman öyle denmesi gerekiyordu. O şartlarda gerçekçi bir mücadele verebilmek için vatandaşa bunların söylenmesi gerekiyordu."

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız siyaset hayatının her aşamasında vatandaşa doğruyu söyledi." diyen Yanık, şunları kaydetti:

"Hiç yanıltmadı; vatandaş da elhamdülillah onu hiç yalnız bırakmadı. '3 yıl bizden bir şey istemeyin' diyen, kendisi yasaklı olan, milletvekili seçilemeyecek olan o sistemi hatırlayın, parlamenter sistemde milletvekili seçilememek demek kurduğunuz hükümetin başı olamamak demek arkadaşlar. Başbakan olamayacak genel başkanımızın partisini bu millet birinci parti olarak seçti ve hükümetin neredeyse anayasayı değiştirme çoğunluğunu sağlayacak kadar büyük bir çoğunlukla hükümeti kurma yetkisini verdi. Çünkü millet kendisine kimin doğru söylediğini, kendisini kimin aldatmayacağını ve kendisine kimin hizmet edeceğini çok iyi biliyordu."

- "Bütün kaynakları vatandaşımız için kullanıyoruz"

Bütçe görüşmelerine muhalefetten birinin Bakanlıklarının yaptığı sosyal yardımlarla ilgili "Efendim siz mi yapıyorsunuz, Cumhurbaşkanı cebinden mi yapıyor, devletin kaynaklarını kullanıyorsunuz?" şeklinde eleştiride bulunduğunu hatırlatan Yanık, şöyle devam etti:

"'Evet' dedim, doğru devletin kaynaklarını kullanıyoruz ama 20 sene önce de devlet vardı bu memlekette. O zaman da devletin kaynakları vardı. Niye vatandaş için kullanmıyordunuz? Şimdi, biz bütün kaynakları vatandaşımız için kullanıyoruz. Bütün bu ülkenin zenginliğini vatandaşımıza eşit bir biçimde dağıtabilmek için uğraşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nızın 20 sene önderliğinde, liderliğinde AK Parti hükümetlerinin ortaya koyduğu icraat bugün oturduğunuzda saymaya kalksanız saatler sürüyor. Şu icraatların 10'da birini bugün bu icraatları eleştirenlerden birisi yapsaydı omuzlarında taşınmayı beklerdi. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ne diyor? Her seferinde 'Biz bu millete hizmet etmek için geldik'. Bu kararlılığımızdan da hiç vazgeçmeden devam ediyoruz ve inşallah milletimiz teveccüh ettiği sürece, milletimiz desteklediği sürece bu hizmetlerimiz devam edecek."

Bakan Yanık, siyasetin bugün geldiği noktada, Türkiye'nin dünya siyasetinde sözünün dinlenmesi noktasındaki etkisine bakılması gerektiğini anlattı.

Ukrayna-Rusya krizindeki tutumuna bakarak Türkiye'nin nerede durduğunu ve nasıl bir önem taşıdığını görmenin mümkün olduğunu belirten Yanık, "Sadece Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderlik özelliğiyle Rusya-Ukrayna krizinin arabulucusu, denge sağlayıcısı ve çok önemli noktalarda müdahil olup krizi çözen taraf olduk." diye konuştu.

- "Gayretle çalışmak mecburiyetindeyiz"

Seçimlere değinen Bakan Yanık, "Seçimler bizim için sadece bir seçim meselesi, milletvekili olmak meselesi, Meclis üyesi olmak meselesi, şu-bu olma meselesi değildir. Seçimler bizim için bir gelecek meselesidir. Bu ülkenin geleceğini kurtarma, geleceğini devam ettirme meselesidir. O yüzden önemsiyoruz, gerçekten çok gayretle çalışmak mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıklarının yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler veren Yanık, 20 yıl içinde AK Parti iktidarlarının ne tür hizmetler sağladığını görmenin mümkün olduğunu vurguladı.

Yaptıkları çalışmaların seçim sürecine giderken bilinmesi ve görülmesi gerektiğinin altını çizen Yanık, "Bizim yaptığımız onlarca başlığı bize vaat diye sunan bir muhalefet var karşımızda. O yüzden anlatmamız lazım. O yüzden yaptıklarımıza sahip çıkmamız lazım. Bizim yaptığımızı tekrar bir ambalajlayıp, karşımıza, vatandaşın karşısına vaat diye çıkaran bir muhalefet var. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bu milletin emeğine, bu milletin oyunun neticesine sahip çıkacağız ve tek tek anlatarak inşallah hizmetlerimizin daha çok duyulması, daha çok daha tanınmasına vesile olacağız." diye konuştu.

Ulaşımda, sağlıkta, savunma sanayinde, tarımda, dış politikada binlerce yeni ve çok hayırlı hizmetlere vesile olduklarını aktaran Yanık, sosyal hizmetler alanında yaptıkları çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.

(Sürecek)


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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