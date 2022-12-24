Bakan Yanık, AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (2)

ADANA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vatandaşın en temel ihtiyacı için muhatap bulmak için uğraştığı süreçten, vatandaşın ayağına giden, evinin içindeki her durumu tek tek tespit eden ve buna uygun hizmet modelleri oluşturan bir devlet ve iktidar modeline geçtiklerini söyledi.

Yanık, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, kente son ziyaretinde Sosyal Hizmetlere Erişimin Artırılması Projesi (SOHEP) kapsamında Adana'da 1 ve Hatay'da 3 merkezi hizmete açtıklarını hatırlattı.

Sosyal hizmet merkezlerinin çocuk, kadın, engelli ve yaşlıların, şehit yakınlarının, gazilerin ve ailelerinin hizmet aldığı kuruluş olduğu belirten Yanık, şöyle konuştu:

"AK Parti siyasetin çehresini değiştirdi ve vatandaşına olan ilişkisinde başka türlü bir başlık açtı. İşte bunun en temel örneklerinden birisi sosyal hizmet merkezlerimizdir. Bundan 20 sene önce vatandaşın en temel ihtiyacı için kapı kapı gezdiği, bir muhatap bulmak için uğraştığı, bulabilirse kendini şanslı saydığı bir süreçten, bugün vatandaşın ayağına giden evinin içindeki her durumu tek tek tespit eden ve buna uygun hizmet modelleri oluşturan bir devlet modeline, bir iktidar modeline geçtik. Bunu sağlayan birimlerden birisi sosyal hizmet merkezlerimiz. Bundan 20 sene önce söyleseniz 'Yahu bu mümkün değil ancak bu Batı'da olur' denen hizmetlerin çok daha iyisini biz vatandaşımızın ayağına götürüyoruz ve inşallah götürmeye devam edeceğiz."

Sosyal hizmet merkezleri aracılığıyla vatandaşların tüm hizmetlere tek bir noktadan erişiminin kolaylaştığını aktaran Bakan Yanık, 2013'te başladıkları bu çalışmaya şu anda 397 merkezle devam ettiklerini bildirdi.

Yanık, Aile Sosyal Destek Programı'na (ASDEP) ilişkin bilgi vererek, talep odaklı hizmet anlayışından arz odaklı hizmet anlayışına geçildiğini vurguladı.

ASDEP kapsamında Adana'da yapılan çalışmalar, ulaşılan aile sayısı ve verilen hizmetleri anlatan Yanık, evlilik öncesi eğitim programı ve bağımlılıkla mücadele eğitimleriyle ilgili de bilgi verdi.

Çocuk hizmetleri kapsamında yaptıkları çalışmalardan bahseden Yanık, "8 milyona yakın harcama yapmışız. 2012 yılından bu yana çocuklarımız için tahsis edilen sosyal ekonomik destek miktarı 342 milyon 520 bin lira. Sadece çocuklar için bir tek kalemden bahsediyorum." dedi.

- "Kadına yönelik şiddetle mücadelede yaptıklarımız ortada"

Bakan Yanık, kadına yönelik şiddete karşı mücadeleleriyle ilgili, 2002'den bu yana önemli çalışma yaptıklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün çağdaşlığı, ilericiliği, insan haklarını kimseye bırakmayan arkadaşlar, bütün bu çalışmaları kendileri iktidarın bir tarafındayken akıllarına bile getirmediler. Türkiye'de eğer kadınları bir sosyal aktör haline getiren birisi varsa o da Sayın Cumhurbaşkanı'mızdır. Bizim yaptıklarımız, ürettiğimiz değerler üzerinden bizi eleştiren, bizi itham eden bir dil var. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Eğer Türkiye'de kadınların hakkını teslim eden bir siyasi varsa o da sadece ve sadece Cumhurbaşkanı'mız. Sahip çıkacağız... Lafa gelince hakikaten kadın ve çocuk diye ensemizde boza pişirenler, geçmiş sicillerine baktığınızda, hatta bugünkü seçimlerine baktığınızda hiç öyle günahlarından kurtulacak durumda değiller. Kimse kusura bakmasın. Kimse bize kadın hakları konusunda, kadınların siyasete, ekonomik hayata, istihdama, sosyal hayata katılımı konusunda ders verecek, had bildirecek durumda değil. Kadına yönelik şiddetle mücadelede yaptıklarımız ortada."

Ayırt etmeden, insanların hakkını teslim etme gayretinde olduklarını vurgulayan Yanık, engellilere yönelik çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Geçtiğimiz yıl görevi teslim aldığımız ilk zamanlarda engellilerin STK'larıyla bir toplantı yapıyoruz. Bir arkadaşımız büyük STK'lardan da birinin yöneticisi, engelli bir arkadaşımız; 'Ben doğduğumda annem yıllarca ölmem için dua etmiş. Kendisinden sonra kim, kimin bakacağı belli olmadığı, ne olacağım belli olmadığı, ölmem için yıllarca dua etmiş' dedi. 'Şimdi yaşamam için dua ediyor çünkü ben ona bakıyorum' dedi. Nasıl oldu bu, 20 yıldır AK Parti'nin engelliler için ürettiği politikalar sayesinde. Evladının kendisinden geriye kalmaması için dua eden anne, şimdi aynı evladının ömrünün uzaması için dua ediyor. Niye, çünkü o evlat için sağlanan imkanlarla ekonomik hayata, istihdama katıldı. O evlat eğitimini tamamladı ve bu ülkenin içerisinde üreten bir vatandaş, birey olarak bütün ailesine de katma değer sağlamaya başlıyor."

- Sosyal yardımlar

Yanık, sosyal yardımların ana çalışma alanlarından olduğunu ve kamunun toplam sosyal yardım desteğinin yüzde 82'sinin Bakanlıkları tarafından yapıldığını vurguladı.

Sosyal yardımlar konusunda bazı eleştiriler bulunduğunu anımsatan Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben de çıktım şunu söyledim. Dedim ki 'Varsa lütfen getirin bize söyleyin. Hak etmediğini düşündüğünüz birileri varsa, açık televizyonlardan getirin ve söyleyin'. Bir tane gelmedi arkadaşlar. Niye, çünkü son derece şeffaf, son derece açık, son derece adil bir sistem bu. Biz sosyal yardım ihtiyacının kimliğine, kim olduğuna, meşrebine, şusuna busuna bakmıyoruz. Bizim için tek bir ölçü var. İhtiyaç sahibi mi değil mi? Sistem son derece şeffaf işliyor. Dolayısıyla bu anlamda da alnımız ak, yüzümüz elhamdülillah pak."

Bakan Yanık, sosyal yardım programlarını uygulamaya devam ettiklerini aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaşlı ve engelli aylıklarımız, genel sağlık sigortası desteği, kömür yardımı, doğal gaz tüketim desteği, doğum yardımı, eşi vefat eden kadınlara yönelik nakit yardımı, asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardımı, çoklu doğum yardımı, öksüz ve yetim yardımı, asker çocuğu yardımı, kronik hastalara kesintisiz güç kaynağı desteği, birikmiş elektrik borcu desteği, vefat yardımı, ulusal hane programı... Biz iktidara geldiğimizde 2002'de sadece 4 kalem sosyal yardım vardı. Onlar da bildiğiniz işte engellilere, yaşlılara, çocuklara verilen ki çok az sayıda. Bugün arkadaşlar 50 ayrı başlıkta sosyal yardım yapıyoruz. Neden, bizim milletimize bir sözümüz var. Diyoruz ki 'Milletimiz hayatının hangi evresinde devletin desteğine ihtiyaç duyarsa biz orada olacağız'. Orada oluyoruz. Bu başlıklar onlar için oluşturuldu. Bakın asker ailesi desteği, asker çocuğu desteği, çoklu doğum yardımı, işte kronik hastalıklarda elektrik desteği... Her birisi ayrı ayrı ihtiyaca binaen hazırlanmış programlar. Önümüzdeki süreçte Allah nasip ederse 2023 yılında yeni başlıklar gelecek."

- Bütünleşik Sosyal Yardım sistemi

Yaptıkları çalışmanın gerçekçi ve vatandaşlara derman olduğunu vurgulayan Yanık, "Milletle göz hizasında olmak' diyoruz, milletin derdiyle dertlenmek. Bizim pek çok çalışmamız sahadan topladığımız bilgiler. Her birisi sahada gittiğimizde ihtiyacını bize ileten vatandaşımızın ihtiyacını karşılamak için yaptığımız programlar." dedi.

Yanık, Bütünleşik Sosyal Yardım adlı sistemlerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Halihazırda 23 kamu kurum ve kuruluşunun entegre olduğu ve bir vatandaşın sosyal yardım talebinde bulunduğunda, onun hanesinde kaç kişi var, ne kadar ücret alıyorlar, engelli var mı, yaşlı var mı, çocuk var mı? Bütün verileri yukarıdan aşağı döktüğümüz ve dolayısıyla çok gerçekçi, sahici bir biçimde sosyal yardım ihtiyacını tespit ettiğimiz bir sistem. Bu kadar da bilimsel ve dikkatli çalışıyoruz. Niye, çünkü milletin parası bize emanet. Dolayısıyla o kaynağı, milletin ürettiği kaynağı gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmamız lazım. Burada hata yapmamamız lazım ve o yüzden de çok dikkatli, çok özenli çalıştığımız bir sistemimiz var. Bütünleşik Sosyal Yardım sistemimiz, Birleşmiş Milletler kalkınma programda iyi uygulama örneklerinden birisi oldu. Bunun anlamı şu; uluslararası ölçekte destekle onay, kabul, takdir görmüş bir programdan bahsediyoruz. Şimdi pek çok ülke bu sistemi kendi ülkesinde kurabilmek için bize çalışma ziyaretlerinde bulunuyor."

- Şehit ailesine ziyaret

Bakan Yanık, toplantının ardından beraberindeki Vali Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve diğer ilgililerle, 5 Aralık'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın Ceyhan ilçesi Sağkaya Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Yanık, şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

(Bitti)

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