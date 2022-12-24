Bakan Yanık, AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Yanık, AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (2)

AA

Bakan Yanık, AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (2)

ADANA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vatandaşın en temel ihtiyacı için muhatap bulmak için uğraştığı süreçten, vatandaşın ayağına giden, evinin içindeki her durumu tek tek tespit eden ve buna uygun hizmet modelleri oluşturan bir devlet ve iktidar modeline geçtiklerini söyledi.

Yanık, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, kente son ziyaretinde Sosyal Hizmetlere Erişimin Artırılması Projesi (SOHEP) kapsamında Adana'da 1 ve Hatay'da 3 merkezi hizmete açtıklarını hatırlattı.

Sosyal hizmet merkezlerinin çocuk, kadın, engelli ve yaşlıların, şehit yakınlarının, gazilerin ve ailelerinin hizmet aldığı kuruluş olduğu belirten Yanık, şöyle konuştu:

"AK Parti siyasetin çehresini değiştirdi ve vatandaşına olan ilişkisinde başka türlü bir başlık açtı. İşte bunun en temel örneklerinden birisi sosyal hizmet merkezlerimizdir. Bundan 20 sene önce vatandaşın en temel ihtiyacı için kapı kapı gezdiği, bir muhatap bulmak için uğraştığı, bulabilirse kendini şanslı saydığı bir süreçten, bugün vatandaşın ayağına giden evinin içindeki her durumu tek tek tespit eden ve buna uygun hizmet modelleri oluşturan bir devlet modeline, bir iktidar modeline geçtik. Bunu sağlayan birimlerden birisi sosyal hizmet merkezlerimiz. Bundan 20 sene önce söyleseniz 'Yahu bu mümkün değil ancak bu Batı'da olur' denen hizmetlerin çok daha iyisini biz vatandaşımızın ayağına götürüyoruz ve inşallah götürmeye devam edeceğiz."

Sosyal hizmet merkezleri aracılığıyla vatandaşların tüm hizmetlere tek bir noktadan erişiminin kolaylaştığını aktaran Bakan Yanık, 2013'te başladıkları bu çalışmaya şu anda 397 merkezle devam ettiklerini bildirdi.

Yanık, Aile Sosyal Destek Programı'na (ASDEP) ilişkin bilgi vererek, talep odaklı hizmet anlayışından arz odaklı hizmet anlayışına geçildiğini vurguladı.

ASDEP kapsamında Adana'da yapılan çalışmalar, ulaşılan aile sayısı ve verilen hizmetleri anlatan Yanık, evlilik öncesi eğitim programı ve bağımlılıkla mücadele eğitimleriyle ilgili de bilgi verdi.

Çocuk hizmetleri kapsamında yaptıkları çalışmalardan bahseden Yanık, "8 milyona yakın harcama yapmışız. 2012 yılından bu yana çocuklarımız için tahsis edilen sosyal ekonomik destek miktarı 342 milyon 520 bin lira. Sadece çocuklar için bir tek kalemden bahsediyorum." dedi.

- "Kadına yönelik şiddetle mücadelede yaptıklarımız ortada"

Bakan Yanık, kadına yönelik şiddete karşı mücadeleleriyle ilgili, 2002'den bu yana önemli çalışma yaptıklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün çağdaşlığı, ilericiliği, insan haklarını kimseye bırakmayan arkadaşlar, bütün bu çalışmaları kendileri iktidarın bir tarafındayken akıllarına bile getirmediler. Türkiye'de eğer kadınları bir sosyal aktör haline getiren birisi varsa o da Sayın Cumhurbaşkanı'mızdır. Bizim yaptıklarımız, ürettiğimiz değerler üzerinden bizi eleştiren, bizi itham eden bir dil var. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Eğer Türkiye'de kadınların hakkını teslim eden bir siyasi varsa o da sadece ve sadece Cumhurbaşkanı'mız. Sahip çıkacağız... Lafa gelince hakikaten kadın ve çocuk diye ensemizde boza pişirenler, geçmiş sicillerine baktığınızda, hatta bugünkü seçimlerine baktığınızda hiç öyle günahlarından kurtulacak durumda değiller. Kimse kusura bakmasın. Kimse bize kadın hakları konusunda, kadınların siyasete, ekonomik hayata, istihdama, sosyal hayata katılımı konusunda ders verecek, had bildirecek durumda değil. Kadına yönelik şiddetle mücadelede yaptıklarımız ortada."

Ayırt etmeden, insanların hakkını teslim etme gayretinde olduklarını vurgulayan Yanık, engellilere yönelik çalışmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Geçtiğimiz yıl görevi teslim aldığımız ilk zamanlarda engellilerin STK'larıyla bir toplantı yapıyoruz. Bir arkadaşımız büyük STK'lardan da birinin yöneticisi, engelli bir arkadaşımız; 'Ben doğduğumda annem yıllarca ölmem için dua etmiş. Kendisinden sonra kim, kimin bakacağı belli olmadığı, ne olacağım belli olmadığı, ölmem için yıllarca dua etmiş' dedi. 'Şimdi yaşamam için dua ediyor çünkü ben ona bakıyorum' dedi. Nasıl oldu bu, 20 yıldır AK Parti'nin engelliler için ürettiği politikalar sayesinde. Evladının kendisinden geriye kalmaması için dua eden anne, şimdi aynı evladının ömrünün uzaması için dua ediyor. Niye, çünkü o evlat için sağlanan imkanlarla ekonomik hayata, istihdama katıldı. O evlat eğitimini tamamladı ve bu ülkenin içerisinde üreten bir vatandaş, birey olarak bütün ailesine de katma değer sağlamaya başlıyor."

- Sosyal yardımlar

Yanık, sosyal yardımların ana çalışma alanlarından olduğunu ve kamunun toplam sosyal yardım desteğinin yüzde 82'sinin Bakanlıkları tarafından yapıldığını vurguladı.

Sosyal yardımlar konusunda bazı eleştiriler bulunduğunu anımsatan Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben de çıktım şunu söyledim. Dedim ki 'Varsa lütfen getirin bize söyleyin. Hak etmediğini düşündüğünüz birileri varsa, açık televizyonlardan getirin ve söyleyin'. Bir tane gelmedi arkadaşlar. Niye, çünkü son derece şeffaf, son derece açık, son derece adil bir sistem bu. Biz sosyal yardım ihtiyacının kimliğine, kim olduğuna, meşrebine, şusuna busuna bakmıyoruz. Bizim için tek bir ölçü var. İhtiyaç sahibi mi değil mi? Sistem son derece şeffaf işliyor. Dolayısıyla bu anlamda da alnımız ak, yüzümüz elhamdülillah pak."

Bakan Yanık, sosyal yardım programlarını uygulamaya devam ettiklerini aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaşlı ve engelli aylıklarımız, genel sağlık sigortası desteği, kömür yardımı, doğal gaz tüketim desteği, doğum yardımı, eşi vefat eden kadınlara yönelik nakit yardımı, asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardımı, çoklu doğum yardımı, öksüz ve yetim yardımı, asker çocuğu yardımı, kronik hastalara kesintisiz güç kaynağı desteği, birikmiş elektrik borcu desteği, vefat yardımı, ulusal hane programı... Biz iktidara geldiğimizde 2002'de sadece 4 kalem sosyal yardım vardı. Onlar da bildiğiniz işte engellilere, yaşlılara, çocuklara verilen ki çok az sayıda. Bugün arkadaşlar 50 ayrı başlıkta sosyal yardım yapıyoruz. Neden, bizim milletimize bir sözümüz var. Diyoruz ki 'Milletimiz hayatının hangi evresinde devletin desteğine ihtiyaç duyarsa biz orada olacağız'. Orada oluyoruz. Bu başlıklar onlar için oluşturuldu. Bakın asker ailesi desteği, asker çocuğu desteği, çoklu doğum yardımı, işte kronik hastalıklarda elektrik desteği... Her birisi ayrı ayrı ihtiyaca binaen hazırlanmış programlar. Önümüzdeki süreçte Allah nasip ederse 2023 yılında yeni başlıklar gelecek."

- Bütünleşik Sosyal Yardım sistemi

Yaptıkları çalışmanın gerçekçi ve vatandaşlara derman olduğunu vurgulayan Yanık, "Milletle göz hizasında olmak' diyoruz, milletin derdiyle dertlenmek. Bizim pek çok çalışmamız sahadan topladığımız bilgiler. Her birisi sahada gittiğimizde ihtiyacını bize ileten vatandaşımızın ihtiyacını karşılamak için yaptığımız programlar." dedi.

Yanık, Bütünleşik Sosyal Yardım adlı sistemlerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Halihazırda 23 kamu kurum ve kuruluşunun entegre olduğu ve bir vatandaşın sosyal yardım talebinde bulunduğunda, onun hanesinde kaç kişi var, ne kadar ücret alıyorlar, engelli var mı, yaşlı var mı, çocuk var mı? Bütün verileri yukarıdan aşağı döktüğümüz ve dolayısıyla çok gerçekçi, sahici bir biçimde sosyal yardım ihtiyacını tespit ettiğimiz bir sistem. Bu kadar da bilimsel ve dikkatli çalışıyoruz. Niye, çünkü milletin parası bize emanet. Dolayısıyla o kaynağı, milletin ürettiği kaynağı gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmamız lazım. Burada hata yapmamamız lazım ve o yüzden de çok dikkatli, çok özenli çalıştığımız bir sistemimiz var. Bütünleşik Sosyal Yardım sistemimiz, Birleşmiş Milletler kalkınma programda iyi uygulama örneklerinden birisi oldu. Bunun anlamı şu; uluslararası ölçekte destekle onay, kabul, takdir görmüş bir programdan bahsediyoruz. Şimdi pek çok ülke bu sistemi kendi ülkesinde kurabilmek için bize çalışma ziyaretlerinde bulunuyor."

- Şehit ailesine ziyaret

Bakan Yanık, toplantının ardından beraberindeki Vali Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve diğer ilgililerle, 5 Aralık'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın Ceyhan ilçesi Sağkaya Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Yanık, şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

(Bitti)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) BAKAN DERYA YANIK, İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI&#039;NA KATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN DERYA YANIK, İL DANIŞMA MECLİSİ ...
Bakan Yanık: Sosyal hizmetler merkezi sayısı 410'a çıkartılacak
YEREL HABERLER Bakan Yanık: Sosyal hizmetler merkezi sayısı 410'a ...
Kozan'da belediye ücretsiz narenciye dağıttı
YEREL HABERLER Kozan'da belediye ücretsiz narenciye dağıttı
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
YEREL HABERLER Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Bakan Yanık, AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu: (1)
YEREL HABERLER Bakan Yanık, AK Parti Adana İl Danışma Meclisi ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana'da konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, ...
Adana'da balık popülasyonunun gelişmesi için denize yapay resifler bırakıldı
YEREL HABERLER Adana'da balık popülasyonunun gelişmesi için denize ...
Adana Demirspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Fatih Karagümrük maçının ...
Adana'da "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın Eğitim Programı" düzenlendi
YEREL HABERLER Adana'da "AK Parti Siyaset Akademisi Kadın Eğitim ...
(Görüntülü) DOÇ. DR. GÜNDEŞLİOĞLU STREP A&#039;NIN NEDEN OLDUĞU KIZIL VAKALARI ARTTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DOÇ. DR. GÜNDEŞLİOĞLU STREP A'NIN ...
(Görüntülü) TESPİH FUARINI 24 SAATTE 35 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) TESPİH FUARINI 24 SAATTE 35 BİN KİŞİ ...
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı ...
(Görüntülü) KKTC&#039;DE YAKALANAN &#039;DEVECİLER&#039; SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ ADANA&#039;YA GETİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KKTC'DE YAKALANAN ...
Doç. Dr. Gündeşlioğlu: Strep A'nın neden olduğu kızıl vakaları arttı
YEREL HABERLER Doç. Dr. Gündeşlioğlu: Strep A'nın neden olduğu kızıl ...
Suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla KKTC'de yakalanan zanlı Adana'ya getirildi
YEREL HABERLER Suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla KKTC'de ...
Anavarza Antik Kenti'nde hamam-saray kompleksi bulundu
YEREL HABERLER Anavarza Antik Kenti'nde hamam-saray kompleksi ...
KKTC´de yakalanan 'Deveciler' suç örgütü lideri Adana'ya getirildi
YEREL HABERLER KKTC´de yakalanan 'Deveciler' suç örgütü lideri ...
Murat Sancak: Samet ile Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyor
YEREL HABERLER Murat Sancak: Samet ile Fenerbahçe ve Galatasaray ...
Adana Demirspor Başkanı Sancak'tan Balotelli ve transfer açıklaması:
YEREL HABERLER Adana Demirspor Başkanı Sancak'tan Balotelli ve ...
Adana'da 46 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 46 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele ...
Adana Demirspor, yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek
YEREL HABERLER Adana Demirspor, yarın Fatih Karagümrük'ü konuk ...
Adana'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Çukurova Üniversitesi'nde temizlik etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Çukurova Üniversitesi'nde temizlik etkinliği ...
GÜNCELLEME - Adana merkezli silahlı suç örgütü operasyonunda 40 gözaltı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Adana merkezli silahlı suç örgütü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.