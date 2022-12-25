Adana'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Furkan Fidan (27) yönetimindeki 01 LL 314 plakalı otomobil, Çanaklı Mahallesi'nde refüje çarparak karşı şeride geçti ve ters döndü.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Emin Kıdı (18) yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen Furkan Fidan, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, çarpmanın etkisiyle otomobilden yola saçılan yakıtı temizledi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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