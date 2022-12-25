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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA

Adana'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Furkan Fidan (27) yönetimindeki 01 LL 314 plakalı otomobil, Çanaklı Mahallesi'nde refüje çarparak karşı şeride geçti ve ters döndü.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Emin Kıdı (18) yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen Furkan Fidan, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, çarpmanın etkisiyle otomobilden yola saçılan yakıtı temizledi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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