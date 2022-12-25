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Geleceğin e-sporcuları Adana'da kurulan salonda eğitilecek

AA

Geleceğin e-sporcuları Adana'da kurulan salonda eğitilecek

ADANA (AA) - EREN BOZKURT - Adana Gençlik Merkezi'nde kurulan salonda geleceğin e-sporcuları yetiştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce yapılan iş birliği kapsamında, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Adana Gençlik Merkezi'nde e-spor salonu kuruldu.

ÇKA tarafından salonda verilen eğitimin ardından, 175 katılımcı arasından e-spor oyunculuğuna 14, koçluğa 2, yayıncılığa da 2 kişi seçildi. Oluşturulan iki e-spor takımı, her gün oyun ve fiziksel antrenmanlar yaparak şampiyonalara hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, AA muhabirine, e-spor salonunun haziran ayında hizmete başladığını söyledi. Şehirde ihtiyaç olan e-spor salonu eksikliğinin giderildiğini belirten Çintimar, "Burada yetişecek sporcuların, Türk sporuna büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah yeni merkezlerin şehrimize kazandırılması için gayretimiz olacak. ÇKA ile yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz eğitimler var. Buraya yaklaşık 1400 gencimiz başvurdu, 750'si eğitim aldı. İki takım oluşturuldu, yakın zamanda gençlik merkezleri arasında yapılacak turnuvalara bu arkadaşlarımız katılacaklar." diye konuştu.


- "Gençlerimizin kendisini ileri taşıyacağından eminiz"

Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran da gençlerin tüm dünyada popüler olan gelişmelere ayak uydurmasını sağlayacak güvenilir altyapılar oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı.

Ajans olarak trendi yakalamak, gençlerin ihtiyaç ve taleplerini karşılamak için çalışmaları sürdürdüklerine dikkati çeken Duran, şöyle devam etti:

"2023 yılı planlamasını yapıyoruz. Çok fazla talep var. Bu talebi karşılamakla ilgili planlamamız var. Önümüzdeki yıl Mersin'de de e-spor merkezi kurma hedefi içerisindeyiz. Bunlara bütüncül olarak yaklaşıp, sürdürülebilirliğini ve altyapıların aktif olarak kullanılmasını sağlamak istiyoruz. Amacımız, e-sporun farkındalığını yaratmak, gençlerimizin güncel gelişmeleri takip etmesini ve bu sektöre dahil olmasını sağlamak. Ailelerin gönül rahatlığıyla gönderebilecekleri altyapıları devlet olarak yapma ve sürdürme gayreti içerisindeyiz."

Adana Gençlik Merkezi Müdür Vekili İbrahim Pıtırlı da değişen teknolojiye ayak uyduracak sporcular yetiştirdiklerini belirtti. Sporcuların bu işin oyun değil, spor olduğunu algıladığını anlatan Pıtırlı, konforlu bir ortamda takımları en iyi şekilde çalıştırdıklarını söyledi.


- "E-sporcuların oyun arasına sürekli egzersiz hareketleri ekliyoruz"

E-sporcuların menajerliğini yapan Barış Kazan da e-sporcuların hafta sonları antrenman yaptığını ifade etti.

Dışarıdan bakıldığında e-sporcuların sürekli bilgisayarda oyun oynar gibi göründüğünü belirten Kazan, "E-sporcuların oyun arasına sürekli egzersiz hareketleri ekliyoruz. E-sporcularla birlikte profesyonel arenadaki maçları izliyoruz. Burada kendilerini yorumluyorlar ve taktik geliştiriyorlar. Burada takım ruhu oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

E-sporcuların koçu Mustafa Buğra Çullu da oyunda sporcularla bireysel olarak ilgilendiğini ve antrenmanlar yaptırdığını anlattı.

El-göz koordinasyonu için refleks testleri yaptıklarını aktaran Çullu, "İzlediğim maçtaki taktikleri görüyorum. Onu zayıf noktalarını kapatıp bambaşka bir taktik haline getiriyorum. Bireysel değiştirdiğim taktikler de var. Bunları e-sporculara anlatıyorum." şeklinde konuştu.


- "Hedeflerim Avrupa takımlarında oynamak"

E-sporculardan Murat Tekalev de takımdaki görevinin düelloculuk olduğunu belirtti.

Bu sporun satranç gibi olduğunu anlatan Tekalev, "Daha çok karar verme mekanizmasına dayalı bir oyun. Diğer spordan ayıran özelliği direkt sanal olması. Hedefim Avrupa kupalarında oynamak ve büyük şampiyonalar kazanmak. Bu doğrultuda çok çalışacağım." dedi.

Takım kaptanı Mehmet Yılmazer, günde 3-4 saat antrenmanın yanı sıra bazen de koşu yaptıklarını, basketbol, masa tenisi, voleybol oynadıklarını dile getirdi.

Her gün fiziksel aktiviteler yaptıklarını anlatan Yılmazer, şunları kaydetti:

"Bu spor bence çok fazla gelecek vaat ediyor. Bilgisayar başında oturuyor olabiliriz ama zihinsel olarak kendimizi çok yoruyoruz. Ben oyun hayatına iki yıl önce başladım. Hedeflerim Avrupa takımlarında oynamak. Burada kendimi göstermek istiyorum. Şu an yolun başındayız ama gelişeceğimize inanıyorum. Takımıma çok güveniyorum."

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