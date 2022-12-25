Adana'daki "Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı"nın ziyaretçi sayısı 70 bini aştı

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ADANA (AA) - Adana Valiliği himayesinde düzenlenen "Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı", ilk 3 gününde 70 binden fazla kişiyi ağırladı.

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 22 Aralık'ta başlayan fuarın son gününde 25'i yabancı katılımcı tarafından 250 stant açıldı.

Yerli ve yabancı ziyaretçiler, stantlardaki tespih, doğal taş ve süs eşyalarını inceledi.

Adana Kapalı Vakıflar Çarşısı Tespihçi Esnafları Başkanı Rıza Türkmenoğlu, AA muhabirine, Valilik himayesinde, belediyelerin ve meslek odalarının işbirliğindeki fuarın ilk kez düzenlendiğini söyledi.

- Ziyaretçi sayısının 100 bine ulaşması hedefleniyor

Fuarın ilk 3 gününde 70 bini aşkın kişi tarafından gezildiğini belirten Türkmenoğlu, "Fuara son gününde de yoğun bir ilgi var. Ziyaretçi sayısının yurt içi ve dışından gelenlerle 100 bine ulaşmasını bekliyoruz. İlgi bizim için de sürpriz oldu." dedi.

Türkmenoğlu, kentin tespih sektörüne öncülük ettiğini, üretilen ürünlerin yurt içi ve dışında ilgi gördüğünü dile getirdi.

Etkinliği gelenekselleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Türkmenoğlu, "Yurt içi ve dışından esnaf dostlarımızı, firmalarımızı burada bir çatı altında topladık. Tanışma vesilesi olmasının akabinde ziyaretçilerin hoşnut olduğunu görüyoruz. Uzağı yakınlaştırdık, insanları birbirine kaynaştırdık. Sektörümüz açısından da çok kaliteli fuar oldu. İnşallah bunun devamını da gerçekleştireceğiz. Amacımız Adana'ya yeni bir fuar kazandırmak." diye konuştu.

Tespih ustası Bülent Kömürkara da ürünlerin derin bir kültür barındırdığını, daha önce sosyal medyadan ulaştıkları müşterilerle fuar sayesinde yüz yüze görüşme imkanı bulduklarını anlattı.

Ressam ve heykeltıraş Osman Yergök ise 7 yıldır oyma yöntemiyle tespih yaptığını ifade ederek, "Ürünlerimiz koleksiyonluk olduğu için hem tanıtımı hem de camianın değerli ustalarıyla tanışmayı sağlayan güzel bir fuar oldu. Çok memnunuz." şeklinde konuştu.

Ziyaretçilerden Hamit Uçar da tespihlere ilgi duyduğu için fuarı heyecanla beklediğini, etkinliğin beklentisinin üzerinde olduğunu kaydetti.

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