Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar'ın babasının cenazesi defnedildi

ADANA (AA) - Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar'ın 79 yaşında vefat eden babası Ali Nacar'ın cenazesi toprağa verildi.
Kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Ali Nacar'ın naaşı, cenaze namazı için Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.
Buradaki törene, Ali Nacar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Vali Süleyman Elban, milletvekilleri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Namazın kılınmasının ardından Çelik ve Halil Nacar'ın omzunda taşınan cenaze, mezarlıkta defnedildi.